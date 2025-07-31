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В МИД Литвы вызвали представителя РФ из-за обстрела Киева

Ирина Кутелева, Алена МазуренкоЧетверг, 31 июля 2025, 17:56
В МИД Литвы вызвали представителя РФ из-за обстрела Киева

В Министерство иностранных дел Литвы в четверг, 31 июля, вызвали временного поверенного по делам РФ из-за массированных ударов по ряду украинских городов, в частности Киеву.

Источник: заявление МИД Литвы, "Европейская правда"

Детали: Как отмечено, представителю РФ вручили ноту протеста из-за ударов по Киеву, Запорожью, Днепру, Сумам, Харькову, Херсону и другим регионам Украины, в результате которых погибли десятки и были ранены сотни мирных жителей.

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В ноте подчеркнуто, что военные действия РФ против гражданского населения Украины и систематическое жестокое обращение с военнопленными являются неприемлемыми и незаконными.

В Литве пообещали и в дальнейшем прилагать все усилия, чтобы виновные в этих и других военных преступлениях были привлечены к уголовной ответственности.

Как известно, в ночь на 31 июля Россия нанесла удары по регионам Украины. В результате удара в Киеве разрушен подъезд жилого дома, уже известно о 11 погибших и 135 пострадавших.

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Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал усилить давление на Россию и ее партнеров на фоне смертоносного удара по украинской столице.

Российскую атаку также осудили министр иностранных дел председательствующей в ОБСЕ Финляндии Элина Валтонен и ее эстонский коллега Маргус Тсахкна.

Литвароссийско-украинская войнаРосcияКиев
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