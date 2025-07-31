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Уряд ліквідував посаду міністра Кабінету міністрів

Олександр ШумілінЧетвер, 31 липня 2025, 17:54
Уряд ліквідував посаду міністра Кабінету міністрів
Фото: Getty Images

Кабінет міністрів України ліквідував посаду міністра Кабміну, яку в попередньому складі обіймав Олег Немчінов.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на постанову Кабміну №927 від 30 липня

Деталі: Згідно рішенням уряду, втратила чинність постанова від 24 червня 2016 року №394 "Про затвердження положення про міністра Кабінету міністрів України".

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Також визначено, що Координацію роботи з підготовки середньострокового плану дій уряду та плану пріоритетних дій уряду здійснює Міністр економіки, довкілля та сільського господарства або за дорученням прем’єр-міністра державний секретар Кабінету міністрів (раніше міністр Кабміну або за його дорученням держсекретар Кабміну).

Крім того, унормовано, що координація діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується безпосередньо Кабміном, здійснюється прем’єр-міністром або через відповідного міністра за пропозицією, внесеною на розгляд уряду прем'єром.

Серед іншого, зазначається, ще тепер на засіданні уряду з кадрових питань доповідає прем’єр-міністр або за дорученням прем’єра держсекретар Кабміну (раніше міністр Кабміну).

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Передісторія:

Кабінет міністрів
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