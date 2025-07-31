Правительство ликвидировало должность министра Кабинета министров

Кабинет министров Украины ликвидировал должность министра Кабмина, которую в предыдущем составе занимал Олег Немчинов.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на постановление Кабмина №927 от 30 июля

Детали: Согласно решению правительства, утратило силу постановление от 24 июня 2016 года №394 "Об утверждении положения о министре Кабинета министров Украины".

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Также определено, что координацию работы по подготовке среднесрочного плана действий правительства и плана приоритетных действий правительства осуществляет министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства или по поручению премьер-министра государственный секретарь Кабинета министров (ранее министр Кабмина или по его поручению госсекретарь Кабмина).

Кроме того, нормировано, что координация деятельности центральных органов исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется непосредственно Кабмином, осуществляется премьер-министром или через соответствующего министра по предложению, внесенному на рассмотрение правительства премьером.

Среди прочего, отмечается, что теперь на заседании правительства по кадровым вопросам докладывает премьер-министр или по поручению премьера госсекретарь Кабмина (ранее министр Кабмина).

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