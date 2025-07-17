Рада пакетом призначила 13 міністрів в уряд Свириденко
Верховна Рада підтримала 253 голосами призначення 13 нових міністрів в Кабінет міністрів України.
Джерело: Українська правда
Деталі: Рада погодила такі призначення:
Михайло Федоров – перший віцепрем'єр, віцепремʼєр з інновацій;
Олексій Кулеба - віцепрем'єр-міністром з відновлення, міністр розвитку громад і територій;
Тарас Качка - віцепрем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції;
Матвій Бідний – міністр молоді і спорту;
Герман Галущенко – міністр юстиції;
Світлана Гринчук – міністерка енергетики;
Наталія Калмикова – міністерка у справах ветеранів;
Ігор Клименко – міністр внутрішніх справ;
Оксен Лісовий - міністр освіти та науки;
Віктор Ляшко – міністр охорони здоров'я;
Сергій Марченко – міністр фінансів;
Олексій Соболєв – міністр економіки, екології та сільського господарства;
Деніс Улютін – міністр соціальної політики, сімʼї та єдності.
Передісторія:
- 16 липня президент Володимир Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" 16 липня представив депутатам майбутніх членів оновленого Кабінету міністрів.
- 14 липня 2025 року президент Володимир Зеленський повідомив, що запропонував першій віцепремʼєр-міністерці – міністерці економіки Юлії Свириденко очолити уряд, в якому тодішній премʼєр-міністр Денис Шмигаль має обійняти посаду міністра оборони.
- Шмигаль подав до Верховної Ради заяву про відставку 15 липня. Звільнення премʼєра означає відставку всього уряду.