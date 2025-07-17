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Рада пакетом призначила 13 міністрів в уряд Свириденко

Олександр ШумілінЧетвер, 17 липня 2025, 15:17
Рада пакетом призначила 13 міністрів в уряд Свириденко
Фото Кабміну

Верховна Рада підтримала 253 голосами призначення 13 нових міністрів в Кабінет міністрів України.

Джерело: Українська правда

Деталі: Рада погодила такі призначення:

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Михайло Федоров – перший віцепрем'єр, віцепремʼєр з інновацій;

Олексій Кулеба - віцепрем'єр-міністром з відновлення, міністр розвитку громад і територій;

Тарас Качка - віцепрем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції;

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Матвій Бідний – міністр молоді і спорту;

Герман Галущенко – міністр юстиції;  

Світлана Гринчук – міністерка енергетики;

Наталія Калмикова – міністерка у справах ветеранів;

Ігор Клименко – міністр внутрішніх справ;

Оксен Лісовий - міністр освіти та науки;

Віктор Ляшко – міністр охорони здоров'я;

Сергій Марченко – міністр фінансів;  

Олексій Соболєв – міністр економіки, екології та сільського господарства;

Деніс Улютін – міністр соціальної політики, сімʼї та єдності.

Передісторія:

  • 16 липня президент Володимир Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" 16 липня представив депутатам майбутніх членів оновленого Кабінету міністрів. 
  • 14 липня 2025 року президент Володимир Зеленський повідомив, що запропонував першій віцепремʼєр-міністерці – міністерці економіки Юлії Свириденко очолити уряд, в якому тодішній премʼєр-міністр Денис Шмигаль має обійняти посаду міністра оборони
  • Шмигаль подав до Верховної Ради заяву про відставку 15 липня. Звільнення премʼєра означає відставку всього уряду.

Кабінет міністрів
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