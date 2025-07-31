УЗ зменшила кількість потягів, на які діятиме верифікація через "Дія.Підпис" при купівлі квитків
"Укрзалізниця" поширює у тестовому режимі верифікацію через "Дія.Підпис" для трьох поїздів, замість раніше обіцяних п’яти.
Джерело: пресслужба "Укрзалізниці"
Дослівно: "Дослухалися до пасажирів та змінили кількість рейсів, для яких вводимо верифікацію через "Дія.Підпис" у тестовому режимі з 1 серпня. Це необхідно, щоби запобігти зловживанням та протидіяти квитковим спекулянтам.
Підтвердження особи знадобиться під час купівлі квитків на такі внутрішні рейси:
- №29/30 Київ — Ужгород,
- №12 Львів — Одеса,
- №27/28 Київ — Чоп".
Деталі: Для того, щоб придбати або повернути квитки на ці поїзди, пасажирам потрібно буде верифікувати акаунт в застосунку "Укрзалізниці".
Також аби забезпечити доступ до цих квитків пасажирам, які не мають паспортів нового зразка або можливості їх оновити, на залізниці залишили продаж квитків на ці поїзди в низці конкретних кас:
- в Чопі (каса №2);
- в Ужгороді (каса №2);
- в Львові (каса №1);
- в Одесі (каси №14 та №2);
- в Києві (каса №21 та 22).
В "Укрзалізниці" додали, що стежитимуть за результатами пілотного запуску, щоб вирішити, чи розширять практику на інші рейси.
Нагадаємо:
"Укрзалізниця" вирішила посилити перевірку документів у пасажирів перед посадкою у поїзди та оголосила новий етап боротьби з перекупниками.