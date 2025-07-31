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УЗ зменшила кількість потягів, на які діятиме верифікація через "Дія.Підпис" при купівлі квитків

Тетяна ОлійникЧетвер, 31 липня 2025, 23:39
УЗ зменшила кількість потягів, на які діятиме верифікація через Дія.Підпис при купівлі квитків
фото - "укрзалізниця"

"Укрзалізниця" поширює у тестовому режимі верифікацію через "Дія.Підпис" для трьох поїздів, замість раніше обіцяних п’яти.

Джерело: пресслужба "Укрзалізниці"

Дослівно: "Дослухалися до пасажирів та змінили кількість рейсів, для яких вводимо верифікацію через "Дія.Підпис" у тестовому режимі з 1 серпня. Це необхідно, щоби запобігти зловживанням та протидіяти квитковим спекулянтам.

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Підтвердження особи знадобиться під час купівлі квитків на такі внутрішні рейси:

  1. №29/30 Київ — Ужгород,
  2. №12 Львів — Одеса,
  3. №27/28 Київ — Чоп".

Деталі: Для того, щоб придбати або повернути квитки на ці поїзди, пасажирам потрібно буде верифікувати акаунт в застосунку "Укрзалізниці".

Також аби забезпечити доступ до цих квитків пасажирам, які не мають паспортів нового зразка або можливості їх оновити, на залізниці залишили продаж квитків на ці поїзди в низці конкретних кас:

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  • в Чопі (каса №2);
  • в Ужгороді (каса №2);
  • в Львові (каса №1);
  • в Одесі (каси №14 та №2);
  • в Києві (каса №21 та 22).

В "Укрзалізниці" додали, що стежитимуть за результатами пілотного запуску, щоб вирішити, чи розширять практику на інші рейси.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" вирішила посилити перевірку документів у пасажирів перед посадкою у поїзди та оголосила новий етап боротьби з перекупниками.

УкрзалізницяДія
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