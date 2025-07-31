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УЗ уменьшила количество поездов, на которые будет действовать верификация через "Дія.Підпис" при покупке билетов

Татьяна ОлейникЧетверг, 31 июля 2025, 23:39
УЗ уменьшила количество поездов, на которые будет действовать верификация через Дія.Підпис при покупке билетов
фото - "укрзализныця"

"Укрзализныця" распространяет в тестовом режиме верификацию через "Дія.Підпис" для трех поездо, вместо ранее обещанных пяти.

Источник: пресс-служба "Укрзализныци"

Дословно: "Прислушались к пассажирам и изменили количество рейсов, для которых вводим верификацию через "Дія.Підпис" в тестовом режиме с 1 августа. Это необходимо, чтобы предотвратить злоупотребления и противодействовать билетным спекулянтам.

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Подтверждение личности понадобится при покупке билетов на такие внутренние рейсы:

№29/30 Киев — Ужгород,
№12 Львов — Одесса,
№27/28 Киев — Чоп".

Детали: Для того, чтобы приобрести или вернуть билеты на эти поезда, пассажирам нужно будет верифицировать аккаунт в приложении "Укрзализныци".

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Также чтобы обеспечить доступ к этим билетам пассажирам, которые не имеют паспортов нового образца или возможности их обновить, на железной дороге оставили продажу билетов на эти поезда в ряде конкретных касс:

  • в Чопе (касса №2);
  • в Ужгороде (касса №2);
  • во Львове (касса №1);
  • в Одессе (кассы №14 и №2);
  • в Киеве (касса №21 и 22).

В "Укрзализныце" добавили, что будут следить за результатами пилотного запуска, чтобы решить, расширят ли практику на другие рейсы.

Напомним:

"Укрзализныця" решила усилить проверку документов у пассажиров перед посадкой в поезда и объявила новый этап борьбы с перекупщиками.

УкрзализныцяДія
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