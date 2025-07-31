УЗ уменьшила количество поездов, на которые будет действовать верификация через "Дія.Підпис" при покупке билетов
"Укрзализныця" распространяет в тестовом режиме верификацию через "Дія.Підпис" для трех поездо, вместо ранее обещанных пяти.
Источник: пресс-служба "Укрзализныци"
Дословно: "Прислушались к пассажирам и изменили количество рейсов, для которых вводим верификацию через "Дія.Підпис" в тестовом режиме с 1 августа. Это необходимо, чтобы предотвратить злоупотребления и противодействовать билетным спекулянтам.
Подтверждение личности понадобится при покупке билетов на такие внутренние рейсы:
№29/30 Киев — Ужгород,
№12 Львов — Одесса,
№27/28 Киев — Чоп".
Детали: Для того, чтобы приобрести или вернуть билеты на эти поезда, пассажирам нужно будет верифицировать аккаунт в приложении "Укрзализныци".
Также чтобы обеспечить доступ к этим билетам пассажирам, которые не имеют паспортов нового образца или возможности их обновить, на железной дороге оставили продажу билетов на эти поезда в ряде конкретных касс:
- в Чопе (касса №2);
- в Ужгороде (касса №2);
- во Львове (касса №1);
- в Одессе (кассы №14 и №2);
- в Киеве (касса №21 и 22).
В "Укрзализныце" добавили, что будут следить за результатами пилотного запуска, чтобы решить, расширят ли практику на другие рейсы.
Напомним:
"Укрзализныця" решила усилить проверку документов у пассажиров перед посадкой в поезда и объявила новый этап борьбы с перекупщиками.