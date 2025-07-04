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Армія РФ атакувала Україну ракетами та ударними БпЛА: 21 людина отримала поранення

Тетяна Олійник, Іван Д'яконовП'ятниця, 4 липня 2025, 03:59
Армія РФ атакувала Україну ракетами та ударними БпЛА: 21 людина отримала поранення
Фото - Генштаб ЗСУ

Увечері 3 липня російські війська масовано запустили на територію України ударні безпілотники. Після опівночі Росія атакувала Київ аеробалістичними ракетами "Кинжал". Зафіксовано руйнування в 5 районах Київської області та низці районів міста Києва. Попередньо 21 людей отримали поранення.

Джерело: Повітряні сили, голова Полтавської ОВА Володимир Когут

Дослівно: "Атака ворожих ударних БпЛА продовжується! Декілька десятків груп ворожих БпЛА у повітряному просторі України! Перебувайте у безпечних місцях".

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Деталі: Про падіння уламків та роботу ППО повідомляли в Києві. 

У Полтавському районі внаслідок падіння уламків БпЛА на території приватного домоволодіння пошкоджено легковий автомобіль. Травмовано людину. Лікарі надають їй всю необхідну допомогу.

Згодом повітряники уточнили, що ударні БпЛА прямують на Київ, Дніпро, Кременчук, Кривий Ріг, Чугуїв, Харків, Житомир.

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Пізніше стало відомо про ще одного постраждалого в Полтавському районі.

О 00:24 Повітряні сили ЗСУ попередили про ракету, запущену на Київ із літака МіГ-31К – носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Через кілька хвилин після попередження в столиці пролунали вибухи.

Станом на 03:59 в Києві зафіксовано пошкодження у Солом’янському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Голосіївському та Шевченківському районах столиці. Загалом постраждало понад 13 різних локацій, більшість із яких – житлова забудова.

Внаслідок пожеж на низці локацій у повітрі зафіксовано високу концентрацію продуктів горіння, повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Наразі відомо про вісьмох постраждалих внаслідок нічної комбінованої атаки Росії на Київ.

Також повідомляється про пошкодження у п’яти районах Київської області на 11 локаціях. 

Станом на 04:52 кількість постраждалих у Києві внаслідок атаки РФ зросла до 14. За словами мера Києва Віталія Кличка, 12 із них медики госпіталізували, двом надали допомогу на місці.

Станом на 05:40 ранку, внаслідок нічної атаки Росії на Київ зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура. Рух пасажирських поїздів частково обмежено, а окремі рейси затримуються до двох годин.

Станом на 06:42 кількість постраждалих у Києві зросла до 19. Пʼятеро людей отримують допомогу амбулаторно, 14 – госпіталізували, повідомив Кличко.

безпілотникиповітряна тривога
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