Сирський поїхав на Харківщину, де "є загроза нових наступів" РФ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на два дні відвідав Південнослобожанський напрямок, де "є загроза нових наступальних дій" росіян.

Джерело: Сирський у Facebook

Пряма мова Сирського: "Не залишаю поза увагою жодної ділянки фронту, зокрема на тих відтинках, де є загроза нових наступальних дій противника.

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Присвятив два дні роботі в підрозділах на Харківщині. Працюю разом із командувачем Об’єднаних сил — командувачем ОСУВ "Хортиця" генерал-майором Михайлом Драпатим.

Тут, на Південнослобожанському напрямку, наші воїни протягом минулого тижня відбивали загалом понад 60 ворожих штурмів. Близько десятка боїв точаться щодня й надалі".

Деталі: За словами Сирського, він детально вивчив оперативну інформацію на місці, з’ясував потреби та запити військових, а також віддав необхідні вказівки.

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Пряма мова Сирського: "Росіяни намагаються тиснути кількістю, однак ми маємо бути напоготові, застосовувати дієві тактичні й технологічні рішення, щоб не допустити просування загарбників".

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