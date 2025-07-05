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Сирський поїхав на Харківщину, де "є загроза нових наступів" РФ

Роман ПетренкоСубота, 5 липня 2025, 14:31
Сирський поїхав на Харківщину, де є загроза нових наступів РФ
фото: сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на два дні відвідав Південнослобожанський напрямок, де "є загроза нових наступальних дій" росіян.

Джерело: Сирський у Facebook

Пряма мова Сирського: "Не залишаю поза увагою жодної ділянки фронту, зокрема на тих відтинках, де є загроза нових наступальних дій противника.

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Присвятив два дні роботі в підрозділах на Харківщині. Працюю разом із командувачем Об’єднаних сил — командувачем ОСУВ "Хортиця" генерал-майором Михайлом Драпатим.

Тут, на Південнослобожанському напрямку, наші воїни протягом минулого тижня відбивали загалом понад 60 ворожих штурмів. Близько десятка боїв точаться щодня й надалі".

 

Деталі: За словами Сирського, він детально вивчив оперативну інформацію на місці, з’ясував потреби та запити військових, а також віддав необхідні вказівки.

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Пряма мова Сирського: "Росіяни намагаються тиснути кількістю, однак ми маємо бути напоготові, застосовувати дієві тактичні й технологічні рішення, щоб не допустити просування загарбників".

Нагадаємо:

  • Російські війська 1 червня завдали ракетного удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ – відомо про щонайменше 12 загиблих та понад 60 поранених.
  • Того ж дня командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий подав рапорт про відставку через трагедію і зазначив, що як командувач не зміг у повній мірі забезпечити виконання своїх наказів.
  • Згодом стало відомо, що Драпатий залишається у війську.
  • Президент Володимир Зеленський 3 червня призначив Михайла Драпатого командувачем обʼєднаних сил й зазначив, що він зосередиться виключно на бойових питаннях.

СирськийХарківська областьСумська область
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