The Economist: "тіньова рука" Єрмака стоїть за можливими кадровими змінами в уряді

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак може стояти за серією ймовірних кадрових змін в українському уряді найближчим часом.

Джерело: британське видання The Economist у матеріалі "Політичні чвари в Україні стають запеклими"

Деталі: Стаття присвячена політичним процесам в Україні на тлі війни з Росією та скорочення військової допомоги з боку США.

Реклама:

За даними журналістів, Андрій Єрмак відіграє ключову роль у спробах усунути низку високопосадовців та просунути лояльних до себе людей. Зокрема, йдеться про справу проти віцепрем’єра Олексія Чернишова, якого звинуватили в корупції, можливу заміну прем’єр-міністра Дениса Шмигаля на Юлію Свириденко та неодноразові спроби усунути керівника ГУР Кирила Буданова.

Дослівно: "Немає прямих доказів, що Єрмак наказав розслідувати справу Чернишова. Більше року детективи перевіряли заяви, що соратники віцепрем’єра купили квартири за заниженими цінами в проєкті, який він сам затвердив. Однак три чиновники на умовах анонімності кажуть, що Єрмак впливав на справу, навмисно дозволяючи їй просуватися, тоді як інші розслідування "заморожував". На думку цих джерел, справжній "гріх" Чернишова полягав у тому, що він став на шляху Єрмака. По-перше, він намагався стати альтернативним каналом зв’язку з американцями. По-друге, його відсторонення звільнило дорогу для просування Юлії Свириденко – політикині, тісно пов’язаної з Єрмаком".

Деталі: Як пише видання, крім заміни прем’єр-міністра Шмигаля, кадрові зміни плануються в міністерствах освіти, охорони здоров’я, культури, соціальної політики та, можливо, фінансів. Один високопосадовець зазначив: "Андрій (Єрмак – Ред.) завершує те, що вважає незавершеним. Більшість людей – його".

РЕКЛАМА:

Окрім того, за даними The Economist, Андрій Єрмак дев’ятий раз намагається усунути голову ГУР Кирила Буданова, але той утримується на посаді.

Джерела, близькі до Єрмака, називають Буданова "непередбачуваним революціонером", який нібито будує власну політичну команду. "90% Офісу президента вважають його божевільним, а 10% – генієм", – цитує видання одного з інсайдерів.

Прихильники Буданова, навпаки, називають його відданим державником і одним із небагатьох, хто здатен казати президенту неприємну правду.

Дослівно: "До середини червня були побоювання, що дев’ята спроба Єрмака домогтися звільнення Буданова може завершитися успіхом. Однак генерал зумів утриматися на посаді завдяки властивому йому поєднанню тиску й дипломатії".

Деталі: За даними The Economist, у цьому могли відіграти роль і неодноразові попередження з боку Білого дому не звільняти Буданова – принаймні поки що.

Утримання Буданова на посаді свідчить про те, що президент Зеленський усе ще має останнє слово в кадрових рішеннях, попри значний вплив Єрмака. Видання зазначає, що влада Єрмака базується радше на його тісній співзалежності із Зеленським, а не на власних політичних позиціях.

The Economist пише, що Єрмак може контролювати значну частину інформаційних потоків до президента Зеленського – за деякими оцінками, до 85% – що створює атмосферу чуток і змов у владних колах.

Передісторія:

За даними джерел УП, уже у липні в Україні плануються перестановки в Кабміні. Так, новим прем'єром планують призначити віцепрем'єрку Юлію Свириденко, яка, за даними УП, приведе з собою в уряд трьох близьких до себе посадовців.

Також стало відомо, що міністерство національної єдності, очолюване віце-прем’єром Олексієм Чернишовим, можуть ліквідувати.

Водночас міністр оборони Рустем Умєров при зміні уряду залишиться на своїй посаді, його відставка "втратила первинну привабливість".

Читайте також: Прем'єрка в урядовому "Кварталі". Чи зможе Свириденко замінити Шмигаля