Російська атака на Київ 4 липня: помер ще один поранений
Вівторок, 8 липня 2025, 09:35
У лікарні помер поранений внаслідок російського удару по Києву 4 липня – таким чином та атака забрала життя уже 3 столичних мешканців.
Джерело: начальник КМВА Тимур Ткаченко в Telegram
Пряма мова очільника МВА: "На жаль, ворожа атака в ніч на 4 липня забрала ще одне життя. Один потерпілий помер в лікарні. Медики до останнього боролись за його життя".
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Передісторія:
- З вечора 3 липня і всю ніч 4 липня російська армія здійснювала масовану атаку ударними безпілотниками і балістичними ракетами по Києву. Вирували пожежі та були пошкоджені житлові будинки у шести районах міста. Повідомлялося про 32 постраждалих.
- 4 липня під час ліквідації наслідків атаки у нежитловій будівлі у Святошинському районі міста виявили загиблу людину.
- 5 липня у лікарні помер 25-річний чоловік, який дістав важкі поранення і внаслідок російського обстрілу.