Російська атака на Київ 4 липня: помер ще один поранений

У лікарні помер поранений внаслідок російського удару по Києву 4 липня – таким чином та атака забрала життя уже 3 столичних мешканців.

Джерело: начальник КМВА Тимур Ткаченко в Telegram

Пряма мова очільника МВА: "На жаль, ворожа атака в ніч на 4 липня забрала ще одне життя. Один потерпілий помер в лікарні. Медики до останнього боролись за його життя".

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