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САП оскаржила запобіжний захід Чернишову і відмову у відстороненні

Валентина РоманенкоВівторок, 8 липня 2025, 16:45
САП оскаржила запобіжний захід Чернишову і відмову у відстороненні
Олексій Чернишов. фото з Facebook урядовця

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила запобіжний захід віцепрем’єру – міністру національної єдності Олексію Чернишову, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря, та в апеляції домагатиметься його відсторонення від посади.

Джерело: речниця САП Ольга Постолюк у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Прокурори САП 7 липня подали скаргу до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду на рішення першої інстанції, яким відмовлено у відстороненні від займаної посади підозрюваного. Також минулого тижня САП оскаржила в АП ВАКС запобіжний захід фігуранту. Засідання суду щодо запобіжного заходу призначене на 7 серпня".

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Деталі: Як пояснила УП Постолюк, антикорупційна прокуратура домагатиметься, щоб до Чернишова застосували низку зобов’язань: здати паспорти для виїзду з країни, обмежити Києвом і областю пересування урядовця та носити електронний браслет стеження.

Знати більше: Коло президента. Нові подробиці корупційної справи, в якій фігурує віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов

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Передісторія:

  • 27 червня ВАКС частково задовольнив клопотання САП і призначив Олексію Чернишову, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 120 мільйонів 2 тисячі 668 гривень
  • Суд також наклав на віцепрем'єра низку обов'язків, зокрема: прибувати за вимогою до детектива, прокурора та суду, повідомляти про зміну місця проживання та місця роботи, не відлучатися за межі території України, утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у справі. 
  • 2 липня стало відомо, що за Чернишова внесли заставу 120 мільйонів гривень.
  • Водночас Вищий антикорупційний суд не став відсторонювати віцепрем’єра від посади на 2 місяці, як того просили детективи Національного антикорупційного бюро. 
  • Також стало відомо, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль написав листа на ім’я адвоката Чернишова, в якому пояснив, чому віцепрем'єра не варто відсторонювати з посади. 
  • У день повернення до України Чернишов задекларував 2,190 млн грн витрат на адвокатські послуги.

Чернишов ОлексійАнтикорупційна прокуратура
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