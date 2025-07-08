САП оскаржила запобіжний захід Чернишову і відмову у відстороненні

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила запобіжний захід віцепрем’єру – міністру національної єдності Олексію Чернишову, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря, та в апеляції домагатиметься його відсторонення від посади.

Джерело: речниця САП Ольга Постолюк у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Прокурори САП 7 липня подали скаргу до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду на рішення першої інстанції, яким відмовлено у відстороненні від займаної посади підозрюваного. Також минулого тижня САП оскаржила в АП ВАКС запобіжний захід фігуранту. Засідання суду щодо запобіжного заходу призначене на 7 серпня".

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Деталі: Як пояснила УП Постолюк, антикорупційна прокуратура домагатиметься, щоб до Чернишова застосували низку зобов’язань: здати паспорти для виїзду з країни, обмежити Києвом і областю пересування урядовця та носити електронний браслет стеження.

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