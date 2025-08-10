Axios: Віткофф провів переговори з прем’єром Катару про припинення війни в Газі

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф зустрівся в Іспанії на Ібіці з прем’єр-міністром Катару шейхом Мохаммедом бін Абдул Рахманом аль-Тані, щоб обговорити план припинення війни в Секторі Гази та звільнення решти заручників, яких утримують бойовики ХАМАС.

Джерело: Axios з посиланням на кілька джерел, знайомих із перебігом переговорів

Деталі: За інформацією Axios, Віткофф і катарський прем’єр обговорили перспективу всеохоплюючої угоди, яка б завершила війну.

Віткофф нещодавно заявив, що адміністрація Трампа прагне всеосяжної угоди за принципом "все або нічого", яка завершить війну, а не "часткових домовленостей".

Міністр Ізраїлю у справах стратегічного планування Рон Дермер під час засідання Кабінету безпеки 7 серпня повідомив, що у найближчі тижні Вашингтон представить "кінцевий план" ("End Game") щодо війни в Газі. Однак, за словами ізраїльського посадовця, який бере участь у переговорах, цей план, ймовірно, не буде прийнятний для ХАМАС, що унеможливить його реалізацію.

"У нас війна з ХАМАС, а не зі США. Розрив між позиціями Ізраїлю та ХАМАС щодо завершення війни величезний, тож розмови про комплексну угоду на цьому етапі, ймовірно, безглузді", – сказав посадовець.

Високопоставлений ізраїльський чиновник заявив Axios, що попри рішення ізраїльського Кабінету, яке зобов’язує Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) готуватися до повної окупації Сектора Гази, реалізація наступу потребує щонайменше кількох тижнів на військове планування, евакуацію близько мільйона палестинців та підготовку гуманітарної допомоги, тим самим залишає час для дипломатичного врегулювання.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час засідання Кабінету залишив можливість зупинити наступ у разі відновлення переговорів.

Передісторія: