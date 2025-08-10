Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Axios: Віткофф провів переговори з прем’єром Катару про припинення війни в Газі

Іван Д'яконовНеділя, 10 серпня 2025, 04:43
Axios: Віткофф провів переговори з прем’єром Катару про припинення війни в Газі
Стів Віткофф. Фото: Getty Images

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф зустрівся в Іспанії на Ібіці з прем’єр-міністром Катару шейхом Мохаммедом бін Абдул Рахманом аль-Тані, щоб обговорити план припинення війни в Секторі Гази та звільнення решти заручників, яких утримують бойовики ХАМАС.

Джерело: Axios з посиланням на кілька джерел, знайомих із перебігом переговорів

Деталі: За інформацією Axios, Віткофф і катарський прем’єр обговорили перспективу всеохоплюючої угоди, яка б завершила війну. 

Реклама:

Віткофф нещодавно заявив, що адміністрація Трампа прагне всеосяжної угоди за принципом "все або нічого", яка завершить війну, а не "часткових домовленостей".

Міністр Ізраїлю у справах стратегічного планування Рон Дермер під час засідання Кабінету безпеки 7 серпня повідомив, що у найближчі тижні Вашингтон представить "кінцевий план" ("End Game") щодо війни в Газі. Однак, за словами ізраїльського посадовця, який бере участь у переговорах, цей план, ймовірно, не буде прийнятний для ХАМАС, що унеможливить його реалізацію.

"У нас війна з ХАМАС, а не зі США. Розрив між позиціями Ізраїлю та ХАМАС щодо завершення війни величезний, тож розмови про комплексну угоду на цьому етапі, ймовірно, безглузді", – сказав посадовець.

РЕКЛАМА:

Високопоставлений ізраїльський чиновник заявив Axios, що попри рішення ізраїльського Кабінету, яке зобов’язує Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) готуватися до повної окупації Сектора Гази, реалізація наступу потребує щонайменше кількох тижнів на військове планування, евакуацію близько мільйона палестинців та підготовку гуманітарної допомоги, тим самим залишає час для дипломатичного врегулювання. 

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час засідання Кабінету залишив можливість зупинити наступ у разі відновлення переговорів.

Передісторія:

  • Вранці 8 серпня військово-політичний кабінет Ізраїлю схвалив план взяття під контроль міста Газа.
  • Рішення про розширення бойових дій викликало жорстку критику в країні та за кордоном через побоювання, що цей крок поставить під загрозу життя заручників і поглибить гуманітарну кризу в Газі.
  • 8 серпня міністри закордонних справ Великої Британії, Австралії, Німеччини, Італії та Нової Зеландії виступили зі спільною заявою, в якій засудили рішення Ізраїлю. 
  • 9 серпня близько 20 арабських і мусульманських країн, включаючи Єгипет, Саудівську Аравію і Туреччину, засудили рішення Ізраїлю як "кричуще порушення міжнародного права і спробу закріпити незаконну окупацію всупереч міжнародному праву".
  • Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оголосив, що планує добиватися підтримки уряду для реалізації плану повної анексії Сектора Гази, незважаючи на протидію з боку Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) та низки впливових посадовців.

ІзраїльСШАСектор ГазиХАМАС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
видеоВ Росії безпілотники атакували Саратовський НПЗ: вирує масштабна пожежа
Зеленський: Ми не дамо Росії другу спробу поділу України, бо де друга, там і третя
Макрон наголосив на необхідності участі України та Європи у мирних переговорах
Зеленський – прем'єру Іспанії: Головне, щоб РФ знову не нав'язала нереалістичних умов
Bild: спецпосланець Трампа міг неправильно зрозуміти вимоги Путіна щодо перемир’я
Міноборони представило нового речника з фронтовим досвідом
Усі новини...
Ізраїль
Ізраїль схвалив план захоплення міста Газа – Reuters
Нетаньягу планує повну окупацію Сектора Гази всупереч спротиву армії – ЗМІ
Після відео із заручниками Нетаньягу закликав знищити ХАМАС, який "не хоче угоди"
Останні новини
05:07
Рубіо: Визнання Францією Палестинську державу зірвало переговори про перемир’я в Газі
04:43
Axios: Віткофф провів переговори з прем’єром Катару про припинення війни в Газі
03:43
видеоВ Росії безпілотники атакували Саратовський НПЗ: вирує масштабна пожежа
01:57
Лідери Європи закликали Трампа вести переговори з Путіним лише за умови припинення вогню
00:59
Білий дім розглядає можливість запросити Зеленського на переговори до Аляски – ЗМІ
23:33
оновленоЗеленський і Єрмак розповіли про зустріч радників у Британії: Аргументи чують, небезпеки враховують
22:58
Росіяни найбільше атакують на Покровському й Новопавлівському напрямках – Генштаб
22:03
Зеленський: Ми не дамо Росії другу спробу поділу України, бо де друга, там і третя
21:18
ISW: Виведення українських військ із Донеччини дозволить РФ наступати на Харківщину й Дніпропетровщину
21:02
В уряді Румунії обурені повільним розслідуванням вибуху на збройовому заводі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: