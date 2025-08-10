Axios: Виткофф провел переговоры с премьером Катара о прекращении войны в Газе

Специальный посланник президента США Стив Виткофф встретился в Испании на Ибице с премьер-министром Катара шейхом Мохаммедом бин Абдул Рахманом аль-Тани, чтобы обсудить план прекращения войны в Секторе Газа и освобождения остальных заложников, которых удерживают боевики ХАМАС.

Источник: Axios со ссылкой на несколько источников, знакомых с ходом переговоров

Детали: По информации Axios, Виткофф и катарский премьер обсудили перспективу всеобъемлющего соглашения, которое бы завершило войну.

Виткофф недавно заявил, что администрация Трампа стремится к всеобъемлющему соглашению по принципу "все или ничего", которое завершит войну, а не "частичных договоренностей".

Министр Израиля по делам стратегического планирования Рон Дермер во время заседания Кабинета безопасности 7 августа сообщил, что в ближайшие недели Вашингтон представит "конечный план" ("End Game") по войне в Газе. Однако, по словам израильского чиновника, участвующего в переговорах, этот план, вероятно, не будет приемлем для ХАМАС, что сделает невозможным его реализацию.

"У нас война с ХАМАС, а не с США. Разрыв между позициями Израиля и ХАМАС по завершению войны огромен, поэтому разговоры о комплексном соглашении на этом этапе, вероятно, бессмысленны", – сказал чиновник.

Высокопоставленный израильский чиновник заявил Axios, что несмотря на решение израильского Кабинета, которое обязывает Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовиться к полной оккупации Сектора Газа, реализация наступления требует как минимум нескольких недель на военное планирование, эвакуацию около миллиона палестинцев и подготовку гуманитарной помощи, тем самым оставляет время для дипломатического урегулирования.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время заседания Кабинета оставил возможность остановить наступление в случае возобновления переговоров.

Предыстория: