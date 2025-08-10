Все разделы
Axios: Виткофф провел переговоры с премьером Катара о прекращении войны в Газе

Иван ДьяконовВоскресенье, 10 августа 2025, 04:43
Стив Виткофф. Фото: Getty Images

Специальный посланник президента США Стив Виткофф встретился в Испании на Ибице с премьер-министром Катара шейхом Мохаммедом бин Абдул Рахманом аль-Тани, чтобы обсудить план прекращения войны в Секторе Газа и освобождения остальных заложников, которых удерживают боевики ХАМАС.

Источник: Axios со ссылкой на несколько источников, знакомых с ходом переговоров

Детали: По информации Axios, Виткофф и катарский премьер обсудили перспективу всеобъемлющего соглашения, которое бы завершило войну.

Виткофф недавно заявил, что администрация Трампа стремится к всеобъемлющему соглашению по принципу "все или ничего", которое завершит войну, а не "частичных договоренностей".

Министр Израиля по делам стратегического планирования Рон Дермер во время заседания Кабинета безопасности 7 августа сообщил, что в ближайшие недели Вашингтон представит "конечный план" ("End Game") по войне в Газе. Однако, по словам израильского чиновника, участвующего в переговорах, этот план, вероятно, не будет приемлем для ХАМАС, что сделает невозможным его реализацию.

"У нас война с ХАМАС, а не с США. Разрыв между позициями Израиля и ХАМАС по завершению войны огромен, поэтому разговоры о комплексном соглашении на этом этапе, вероятно, бессмысленны", – сказал чиновник.

Высокопоставленный израильский чиновник заявил Axios, что несмотря на решение израильского Кабинета, которое обязывает Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовиться к полной оккупации Сектора Газа, реализация наступления требует как минимум нескольких недель на военное планирование, эвакуацию около миллиона палестинцев и подготовку гуманитарной помощи, тем самым оставляет время для дипломатического урегулирования.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время заседания Кабинета оставил возможность остановить наступление в случае возобновления переговоров.

Предыстория:

  • Утром 8 августа военно-политический кабинет Израиля одобрил план взятия под контроль города Газа.
  • Решение о расширении боевых действий вызвало жесткую критику в стране и за рубежом из-за опасений, что этот шаг поставит под угрозу заложников и углубит гуманитарный кризис в Газе.
  • 8 августа министры иностранных дел Великобритании, Австралии, Германии, Италии и Новой Зеландии выступили с совместным заявлением, в котором осудили решение Израиля.
  • 9 августа около 20 арабских и мусульманских стран, включая Египет, Саудовскую Аравию и Турцию, осудили решение Израиля как "вопиющее нарушение международного права и попытку закрепить незаконную оккупацию вопреки международному праву".
  • Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что планирует добиваться поддержки правительства для реализации плана полной аннексии Сектора Газа, несмотря на противодействие со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и ряда влиятельных чиновников.

ИзраильСШАСектор ГазаХАМАС
