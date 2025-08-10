Рубио: Признание Францией Палестинского государства сорвало переговоры о перемирии в Газе

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что решение президента Франции Эммануэля Макрона признать Палестинское государство сорвало переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

Источник: Рубио в интервью Eternal Word Television Network

Детали: Рубио подчеркнул, что переговоры с ХАМАС "сорвались в тот же день, когда Макрон принял одностороннее решение о признании палестинского государства". По его словам, это решение дало боевикам сигнал, что их действия могут быть вознаграждены, соответственно снизив шансы на достижение прекращения огня.

"Если бы я был на месте ХАМАС, я бы сделал вывод: "Давайте не будем прекращать огонь, нас могут вознаградить, мы можем заявить об этом как о победе", — сказал Рубио.

Что предшествовало:

30 июля министры иностранных дел 15 стран подписали совместную декларацию, в которой официально призвали к признанию Государства Палестина на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.

После заявления Эммануэля Макрона о намерении признать Палестинское государство в сентябре Рубио от имени США заявил, что считает планы французского президента "безответственными".

Предыстория:

