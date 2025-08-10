Рубио: Признание Францией Палестинского государства сорвало переговоры о перемирии в Газе
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что решение президента Франции Эммануэля Макрона признать Палестинское государство сорвало переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.
Источник: Рубио в интервью Eternal Word Television Network
Детали: Рубио подчеркнул, что переговоры с ХАМАС "сорвались в тот же день, когда Макрон принял одностороннее решение о признании палестинского государства". По его словам, это решение дало боевикам сигнал, что их действия могут быть вознаграждены, соответственно снизив шансы на достижение прекращения огня.
"Если бы я был на месте ХАМАС, я бы сделал вывод: "Давайте не будем прекращать огонь, нас могут вознаградить, мы можем заявить об этом как о победе", — сказал Рубио.
Что предшествовало:
- 30 июля министры иностранных дел 15 стран подписали совместную декларацию, в которой официально призвали к признанию Государства Палестина на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.
- После заявления Эммануэля Макрона о намерении признать Палестинское государство в сентябре Рубио от имени США заявил, что считает планы французского президента "безответственными".
Предыстория:
- Утром 8 августа военно-политический кабинет Израиля одобрил план взятия под контроль города Газа.
- Решение о расширении боевых действий вызвало жесткую критику в стране и за рубежом из-за опасений, что этот шаг поставит под угрозу жизнь заложников и усугубит гуманитарный кризис в Газе.
- Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что планирует добиваться поддержки правительства для реализации плана полной аннексии Сектора Газа, несмотря на противодействие со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и ряда влиятельных чиновников.