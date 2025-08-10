Тисячі людей протестували в Тель-Авіві проти плану уряду Нетаньягу окупувати Газу

У суботу ввечері понад 100 тисяч людей вийшли на вулиці Тель-Авіва, щоб висловити свій протест проти нового плану прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу повної окупації Сектора Гази.

Джерело: Reuters

Деталі: Повідомляється, що тисячі мітингувальників вимагали від уряду припинити військову операцію і звільнити заручників, які залишаються в руках бойовиків Хамасу.

Реклама:

Днем раніше офіс прем'єр-міністра повідомив, що кабінет безпеки (невелика група високопоставлених міністрів – ред.) ухвалив рішення захопити місто Газа, незважаючи на значний суспільний спротив і застереження військових про те, що цей крок "може мати катастрофічні наслідки для мільйонів палестинців і ще більше загрожувати життю заручників".

Дослівно: "Опитування громадської думки показують, що переважна більшість ізраїльтян виступає за негайне припинення війни, аби домогтися звільнення 50 заручників, які залишаються в руках бойовиків у Газі. Уряд Ізраїлю зазнав критики не лише всередині країни, а й з боку найближчих європейських союзників через рішення розширити військові дії. Очікується, що 11 серпня уряд у повному складі схвалить це рішення".

Деталі: Під час мітингу протестувальники тримали ізраїльські прапори та плакати із зображеннями заручників. Інші тримали плакати, на яких висловлювали гнів на адресу уряду або закликали президента США Дональда Трампа вжити заходів, щоб зупинити Нетаньягу від реалізації планів ескалації війни. Невелика частина демонстрантів тримала плакати із зображеннями дітей із Гази, які загинули внаслідок бойових дій.

РЕКЛАМА:

За даними міністерства охорони здоров’я Гази, з початку конфлікту ізраїльська армія вбила понад 61 тисячу палестинців.

Передісторія: