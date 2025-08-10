Тысячи людей протестовали в Тель-Авиве против плана правительства Нетаньяху оккупировать Газу
В субботу вечером более 100 тысяч человек вышли на улицы Тель-Авива, чтобы выразить свой протест против нового плана премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по полной оккупации сектора Газа.
Источник: Reuters
Детали: Сообщается, что тысячи митингующих требовали от правительства прекратить военную операцию и освободить заложников, которые остаются в руках боевиков Хамаса.
Днем ранее офис премьер-министра сообщил, что кабинет безопасности (небольшая группа высокопоставленных министров – ред.) принял решение захватить город Газа, несмотря на значительное общественное сопротивление и предостережения военных о том, что этот шаг "может иметь катастрофические последствия для миллионов палестинцев и еще больше угрожать жизни заложников".
Дословно: "Опросы общественного мнения показывают, что подавляющее большинство израильтян выступает за немедленное прекращение войны, чтобы добиться освобождения 50 заложников, которые остаются в руках боевиков в Газе. Правительство Израиля подверглось критике не только внутри страны, но и со стороны ближайших европейских союзников из-за решения расширить военные действия. Ожидается, что 11 августа правительство в полном составе одобрит это решение".
Детали: Во время митинга протестующие держали израильские флаги и плакаты с изображениями заложников. Другие держали плакаты, на которых выражали гнев в адрес правительства или призывали президента США Дональда Трампа принять меры, чтобы остановить Нетаньяху от реализации планов эскалации войны. Небольшая часть демонстрантов держала плакаты с изображениями детей из Газы, погибших в результате боевых действий.
По данным министерства здравоохранения Газы, с начала конфликта израильская армия убила более 61 тысячи палестинцев.
Предыстория:
- Утром 8 августа военно-политический кабинет Израиля одобрил план взятия под контроль города Газа.
- 8 августа министры иностранных дел Великобритании, Австралии, Германии, Италии и Новой Зеландии выступили с совместным заявлением, в котором осудили решение Израиля.
- 9 августа около 20 арабских и мусульманских стран, включая Египет, Саудовскую Аравию и Турцию, осудили решение Израиля как "вопиющее нарушение международного права и попытку закрепить незаконную оккупацию вопреки международному праву".