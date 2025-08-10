Тысячи людей протестовали в Тель-Авиве против плана правительства Нетаньяху оккупировать Газу

В субботу вечером более 100 тысяч человек вышли на улицы Тель-Авива, чтобы выразить свой протест против нового плана премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по полной оккупации сектора Газа.

Источник: Reuters

Детали: Сообщается, что тысячи митингующих требовали от правительства прекратить военную операцию и освободить заложников, которые остаются в руках боевиков Хамаса.

Днем ранее офис премьер-министра сообщил, что кабинет безопасности (небольшая группа высокопоставленных министров – ред.) принял решение захватить город Газа, несмотря на значительное общественное сопротивление и предостережения военных о том, что этот шаг "может иметь катастрофические последствия для миллионов палестинцев и еще больше угрожать жизни заложников".

Дословно: "Опросы общественного мнения показывают, что подавляющее большинство израильтян выступает за немедленное прекращение войны, чтобы добиться освобождения 50 заложников, которые остаются в руках боевиков в Газе. Правительство Израиля подверглось критике не только внутри страны, но и со стороны ближайших европейских союзников из-за решения расширить военные действия. Ожидается, что 11 августа правительство в полном составе одобрит это решение".

Детали: Во время митинга протестующие держали израильские флаги и плакаты с изображениями заложников. Другие держали плакаты, на которых выражали гнев в адрес правительства или призывали президента США Дональда Трампа принять меры, чтобы остановить Нетаньяху от реализации планов эскалации войны. Небольшая часть демонстрантов держала плакаты с изображениями детей из Газы, погибших в результате боевых действий.

По данным министерства здравоохранения Газы, с начала конфликта израильская армия убила более 61 тысячи палестинцев.

Предыстория: