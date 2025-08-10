Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Закінчення війни має бути чесним

Ольга КацімонНеділя, 10 серпня 2025, 09:50
Зеленський: Закінчення війни має бути чесним
Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що завершення війни проти України має бути чесним і відповідати інтересам безпеки європейських народів.

Джерело: заява Володимира Зеленського у неділю, 10 серпня, у соцмережах

Дослівно: "Закінчення війни має бути чесним, і я вдячний усім, хто зараз з Україною, з нашими людьми заради миру в Україні, яка захищає життєво важливі безпекові інтереси наших європейських народів".

Реклама:

Деталі: Зеленський підкреслив, що Україна цінує та повністю підтримує спільну заяву президента Франції Еммануеля Макрона, голови Ради міністрів Італії Джорджі Мелоні, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та президента Фінляндії Александра Стубба щодо миру для України.

Що цьому передувало:

  • Раніше очільники провідних європейських держав закликали президента США Дональда Трампа проводити переговори з правителем Росії Володимиром Путіним щодо завершення війни в Україні лише за умови припинення вогню та гарантій захисту "життєво важливих інтересів безпеки України та Європи".

Зеленськийросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський: Закінчення війни має бути чесним
відеоВ Росії безпілотники атакували Саратовський НПЗ: вирує масштабна пожежа
Лідери Європи закликали Трампа під час переговорів з Путіним захищати інтереси України
Зеленський: Ми не дамо Росії другу спробу поділу України, бо де друга, там і третя
Макрон наголосив на необхідності участі України та Європи у мирних переговорах
Зеленський – прем'єру Іспанії: Головне, щоб РФ знову не нав'язала нереалістичних умов
Усі новини...
Росія втратила ще 950 військових у війні проти України – Генштаб
Росіяни найбільше атакують на Покровському й Новопавлівському напрямках – Генштаб
Під час нічної атаки ППО знищила 70 російських дронів зі 100
У Санкт-Петербурзі затонув російський буксир "Капітан Ушаков"
Останні новини
10:10
Греція отримала від Південної Кореї велику оборонну пропозицію
09:50
Зеленський: Закінчення війни має бути чесним
09:35
WSJ: У Китаї затримали високопоставленого дипломата, який сприяв відносинам із США
09:24
2 золота, срібло та бронза: українські веслувальники на човнах "Дракон" завоювали медалі Всесвітніх ігор
09:10
На акції підтримки пропалестинської групи у Лондоні затримали майже пів тисячі людей
08:58
У Санкт-Петербурзі затонув російський буксир "Капітан Ушаков"
08:12
Під час нічної атаки ППО знищила 70 російських дронів зі 100
07:50
ЗМІ: В Ізраїлі готуються оголосити мобілізацію десятків тисяч резервістів для повної окупації Гази
07:17
Росія втратила ще 950 військових у війні проти України – Генштаб
06:50
Стармер і Макрон домовилися тісно співпрацювати з Трампом перед його зустріччю з Путіним
Усі новини...
Реклама:
Реклама: