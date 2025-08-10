Зеленський: Закінчення війни має бути чесним

Президент Володимир Зеленський заявив, що завершення війни проти України має бути чесним і відповідати інтересам безпеки європейських народів.

Джерело: заява Володимира Зеленського у неділю, 10 серпня, у соцмережах

Дослівно: "Закінчення війни має бути чесним, і я вдячний усім, хто зараз з Україною, з нашими людьми заради миру в Україні, яка захищає життєво важливі безпекові інтереси наших європейських народів".

Реклама:

Деталі: Зеленський підкреслив, що Україна цінує та повністю підтримує спільну заяву президента Франції Еммануеля Макрона, голови Ради міністрів Італії Джорджі Мелоні, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та президента Фінляндії Александра Стубба щодо миру для України.

Що цьому передувало: