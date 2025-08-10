Усі розділи
Лідери Європи закликали Трампа вести переговори з Путіним лише за умови припинення вогню

Іван Д'яконовНеділя, 10 серпня 2025, 01:57
Лідери Європи закликали Трампа вести переговори з Путіним лише за умови припинення вогню
Фото: Getty Images

Очільники провідних європейських держав закликали президента США Дональда Трампа проводити переговори з правителем Росії Володимиром Путіним щодо завершення війни в Україні лише за умови припинення вогню та гарантій захисту "життєво важливих інтересів безпеки України та Європи".

Джерело: спільна заява президента Франції Еммануеля Макрона, прем’єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та президента Фінляндії Александера Стубба

Деталі: У своїй заяві європейські лідери привітали зусилля Трампа, спрямовані на досягнення миру в Україні, але наголосили, що дипломатичне врегулювання має відбуватися виключно на умовах, які гарантують захист ключових інтересів безпеки України та Європи, включно з наданням надійних і дієвих гарантій, які дозволять Києву ефективно обороняти свій суверенітет і територіальну цілісність.

Вони підкреслили, що змістовні переговори можуть відбутися "лише за умов припинення вогню або суттєвого зниження інтенсивності бойових дій".

Європейські лідери підтвердили готовність підтримувати мирний процес дипломатичними засобами, продовжуючи водночас значну військову та фінансову допомогу Україні та зберігаючи санкційний тиск на Росію.

Вони наголосили, що шлях до миру не може визначатися без участі України, а міжнародно визнані кордони не повинні змінюватися силою. 

Дослівно: "Ми знову наголошуємо, що неспровоковане та незаконне вторгнення Росії в Україну є грубим порушенням Статуту ООН, Гельсінського заключного акта, Будапештського меморандуму та низки наступних зобов’язань Росії. Ми підкреслюємо нашу непохитну відданість суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України.

Ми й надалі твердо стоїмо на боці України. Ми єдині як європейці та сповнені рішучості спільно просувати наші інтереси. І ми продовжимо тісно співпрацювати з Президентом Трампом та США, а також із президентом Зеленським та народом України заради миру в Україні, який захистить наші життєво важливі інтереси безпеки".

російсько-українська війна
