Зеленский: Окончание войны должно быть честным

Президент Владимир Зеленский заявил, что завершение войны против Украины должно быть честным и соответствовать интересам безопасности европейских народов.

Источник: заявление Владимира Зеленского в воскресенье, 10 августа, в соцсетях

Дословно: "Окончание войны должно быть честным, и я благодарен всем, кто сейчас с Украиной, с нашим народом ради мира в Украине, которая защищает жизненно важные интересы безопасности наших европейских народов".

Реклама:

Детали: Зеленский подчеркнул, что Украина ценит и полностью поддерживает совместное заявление президента Франции Эммануэля Макрона, главы Совета министров Италии Джорджи Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Польши Дональда Туска, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Финляндии Александра Стубба о мире для Украины.

Что этому предшествовало: