Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Окончание войны должно быть честным

Ольга КацимонВоскресенье, 10 августа 2025, 09:50
Зеленский: Окончание войны должно быть честным
Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что завершение войны против Украины должно быть честным и соответствовать интересам безопасности европейских народов.

Источник: заявление Владимира Зеленского в воскресенье, 10 августа, в соцсетях

Дословно: "Окончание войны должно быть честным, и я благодарен всем, кто сейчас с Украиной, с нашим народом ради мира в Украине, которая защищает жизненно важные интересы безопасности наших европейских народов".

Реклама:

Детали: Зеленский подчеркнул, что Украина ценит и полностью поддерживает совместное заявление президента Франции Эммануэля Макрона, главы Совета министров Италии Джорджи Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Польши Дональда Туска, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Финляндии Александра Стубба о мире для Украины.

Что этому предшествовало:

  • Ранее лидеры ведущих европейских государств призвали президента США Дональда Трампа проводить переговоры с правителем России Владимиром Путиным о завершении войны в Украине только при условии прекращения огня и гарантий защиты "жизненно важных интересов безопасности Украины и Европы".

Зеленскийроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Силы обороны освободили Безсаливку в Сумской области
ВидеоРоссияне обстреляли железнодорожную станцию в Днепропетровской области, отменён ряд поездов
Зеленский: Окончание войны должно быть честным
видеоВ России беспилотники атаковали Саратовский НПЗ: бушует масштабный пожар
Лидеры Европы призвали Трампа во время переговоров с Путиным защищать интересы Украины
Зеленский: Мы не дадим России второй попытки раздела Украины, потому что где вторая, там и третья
Все новости...
ISW: Вывод украинских войск из Донецкой области позволит РФ наступать на Харьковщину и Днепропетровщину
Россия потеряла еще 950 военных в войне против Украины – Генштаб
Ночью ПВО уничтожила 70 российских дронов из 100
В Санкт-Петербурге затонул российский буксир "Капитан Ушаков"
Последние новости
10:57
Силы обороны освободили Безсаливку в Сумской области
10:44
ВидеоРоссияне обстреляли железнодорожную станцию в Днепропетровской области, отменён ряд поездов
10:24
Почему немеют руки и ноги и когда это опасно? Объясняет врач
10:19
В Сумах российский дрон ударил по зданию областной администрации
10:10
Греция получила от Южной Кореи крупное оборонное предложение
09:50
Зеленский: Окончание войны должно быть честным
09:35
WSJ: В Китае задержали высокопоставленного дипломата, который способствовал отношениям с США
09:24
2 золота, серебро и бронза: украинские гребцы на лодках "Дракон" завоевали медали Всемирных игр
09:10
На акции в поддержку пропалестинской группы в Лондоне задержали почти полтысячи человек
08:58
В Санкт-Петербурге затонул российский буксир "Капитан Ушаков"
Все новости...
Реклама:
Реклама: