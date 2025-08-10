У Сумах російський дрон вдарив по будівлі обласної адміністрації
Неділя, 10 серпня 2025, 10:19
Вранці 10 серпня російський безпілотник влучив у дах будівлі Сумської обласної адміністрації в центрі міста.
Джерело: заява голови Сумської ОВА Олега Григорова
Деталі: За його словами, внаслідок удару ніхто не постраждав.
Реклама:
Дослівно: "Ворог системно б’є по адміністративній та цивільній інфраструктурі, намагаючись тиснути та залякати людей".
Деталі: Голова ОВА закликав під час повітряних тривог утримуватися від перебування поряд з адміністративними будівлями та об’єктами критичної інфраструктури.
Що цьому передувало:
РЕКЛАМА:
- 30 липня російські окупанти вдарили по Сумській обладміністрації, тоді було шпиталізовано 75-річну постраждалу з уламковим пораненням.