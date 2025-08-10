Усі розділи
У Сумах російський дрон вдарив по будівлі обласної адміністрації

Неділя, 10 серпня 2025, 10:19
У Сумах російський дрон вдарив по будівлі обласної адміністрації
ілюстративне фото Сумської ОВА

Вранці 10 серпня російський безпілотник влучив у дах будівлі Сумської обласної адміністрації в центрі міста.

Джерело: заява голови Сумської ОВА Олега Григорова

Деталі: За його словами, внаслідок удару ніхто не постраждав.

Дослівно: "Ворог системно б’є по адміністративній та цивільній інфраструктурі, намагаючись тиснути та залякати людей".

Деталі: Голова ОВА закликав під час повітряних тривог утримуватися від перебування поряд з адміністративними будівлями та об’єктами критичної інфраструктури.

Що цьому передувало:

Сумиросійсько-українська війнабезпілотники
