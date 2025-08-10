В Сумах российский дрон ударил по зданию областной администрации

Утром 10 августа российский беспилотник попал в крышу здания Сумской областной администрации в центре города.

Источник: заявление главы Сумской ОВА Олега Григорова

Детали: По его словам, в результате удара никто не пострадал.

Дословно: "Враг системно бьёт по административной и гражданской инфраструктуре, пытаясь давить и запугивать людей".

Детали: Глава ОВА призвал во время воздушных тревог воздерживаться от нахождения рядом с административными зданиями и объектами критической инфраструктуры.

Что этому предшествовало:

