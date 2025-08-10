В Сумах российский дрон ударил по зданию областной администрации
Воскресенье, 10 августа 2025, 10:19
Утром 10 августа российский беспилотник попал в крышу здания Сумской областной администрации в центре города.
Источник: заявление главы Сумской ОВА Олега Григорова
Детали: По его словам, в результате удара никто не пострадал.
Дословно: "Враг системно бьёт по административной и гражданской инфраструктуре, пытаясь давить и запугивать людей".
Детали: Глава ОВА призвал во время воздушных тревог воздерживаться от нахождения рядом с административными зданиями и объектами критической инфраструктуры.
Что этому предшествовало:
- 30 июля российские оккупанты ударили по Сумской облгосадминистрации, тогда была госпитализирована 75-летняя пострадавшая с осколочным ранением.