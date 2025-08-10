Усі розділи
Окупанти вночі вдарили по Дружківці на Донеччині: є загиблий і поранені

Ольга КацімонНеділя, 10 серпня 2025, 11:44
Окупанти вночі вдарили по Дружківці на Донеччині: є загиблий і поранені
На фото наслідки російських ударів по Донеччині/Вадим Філашкін

Унаслідок двох ранкових ударів по Дружківці на Донеччині російські окупанти вбили одну людину і поранили двох мирних мешканців.

Джерело: поліція Донеччини

Деталі: Уночі близько 4:00 та 5:00 ранку російські війська завдали два удари по Дружківці Донецької області. Внаслідок обстрілів загинула одна цивільна людина, ще двоє людей отримали поранення.

За даними поліції, пошкоджено щонайменше п’ять приватних будинків та два цивільних автомобілі.

Правоохоронці та Служба безпеки України відкрили кримінальні провадження за статтею 438 ККУ (воєнні злочини).

Що цьому передувало:

  • 8 серпня місцева влада Донеччини вирішила примусово евакуювати родини з дітьми з 19-ти населених пунктів в Лиманській громаді.

Донецька областьросійсько-українська війнажертви
