Окупанти вночі вдарили по Дружківці на Донеччині: є загиблий і поранені

На фото наслідки російських ударів по Донеччині/Вадим Філашкін

Унаслідок двох ранкових ударів по Дружківці на Донеччині російські окупанти вбили одну людину і поранили двох мирних мешканців.

Джерело: поліція Донеччини

Деталі: Уночі близько 4:00 та 5:00 ранку російські війська завдали два удари по Дружківці Донецької області. Внаслідок обстрілів загинула одна цивільна людина, ще двоє людей отримали поранення.

Реклама:

За даними поліції, пошкоджено щонайменше п’ять приватних будинків та два цивільних автомобілі.

Правоохоронці та Служба безпеки України відкрили кримінальні провадження за статтею 438 ККУ (воєнні злочини).

Що цьому передувало:

РЕКЛАМА: