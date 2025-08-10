Окупанти вночі вдарили по Дружківці на Донеччині: є загиблий і поранені
Неділя, 10 серпня 2025, 11:44
Унаслідок двох ранкових ударів по Дружківці на Донеччині російські окупанти вбили одну людину і поранили двох мирних мешканців.
Джерело: поліція Донеччини
Деталі: Уночі близько 4:00 та 5:00 ранку російські війська завдали два удари по Дружківці Донецької області. Внаслідок обстрілів загинула одна цивільна людина, ще двоє людей отримали поранення.
Реклама:
За даними поліції, пошкоджено щонайменше п’ять приватних будинків та два цивільних автомобілі.
Правоохоронці та Служба безпеки України відкрили кримінальні провадження за статтею 438 ККУ (воєнні злочини).
Що цьому передувало:
РЕКЛАМА:
- 8 серпня місцева влада Донеччини вирішила примусово евакуювати родини з дітьми з 19-ти населених пунктів в Лиманській громаді.