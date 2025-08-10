Оккупанты ночью ударили по Дружковке в Донецкой области: есть погибший и раненые
Воскресенье, 10 августа 2025, 11:44
В результате двух утренних ударов по Дружковке в Донецкой области российские оккупанты убили одного человека и ранили двух мирных жителей.
Источник: полиция Донецкой области
Детали: Ночью около 4:00 и 5:00 утра российские войска нанесли два удара по Дружковке Донецкой области. В результате обстрелов погиб один гражданский, ещё двое получили ранения.
По данным полиции, повреждены как минимум пять частных домов и два гражданских автомобиля.
Правоохранители и Служба безопасности Украины открыли уголовные производства по статье 438 УК Украины (военные преступления).
Предыстория:
- 8 августа местные власти Донецкой области приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми из 19 населённых пунктов Лиманской громады.