Ольга КацимонВоскресенье, 10 августа 2025, 11:44
Оккупанты ночью ударили по Дружковке в Донецкой области: есть погибший и раненые
На фото — последствия российских ударов по Донецкой области / Вадим Филашкин

В результате двух утренних ударов по Дружковке в Донецкой области российские оккупанты убили одного человека и ранили двух мирных жителей.

Источник: полиция Донецкой области

Детали: Ночью около 4:00 и 5:00 утра российские войска нанесли два удара по Дружковке Донецкой области. В результате обстрелов погиб один гражданский, ещё двое получили ранения.

По данным полиции, повреждены как минимум пять частных домов и два гражданских автомобиля.

Правоохранители и Служба безопасности Украины открыли уголовные производства по статье 438 УК Украины (военные преступления).

Предыстория:

  • 8 августа местные власти Донецкой области приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми из 19 населённых пунктов Лиманской громады.

