Генштаб підтвердив удар по Саратовському НПЗ у Росії

Генштаб ЗСУ підтвердив нічний удар українських безпілотників по Саратовському нафтопереробному заводу в Росії.

Джерело: Генеральний штаб Збройних Сил України

Деталі: За даними військових, внаслідок влучання безпілотників на території підприємства сталися вибухи та пожежа.

Реклама:

Дослівно: "Сьогодні вночі Сили безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу (Саратовська область, РФ)".

Деталі: Саратовський НПЗ є одним із ключових об’єктів паливної інфраструктури Росії, який забезпечує нафтопродуктами окупаційні війська. Його річна потужність переробки сягає 7 мільйонів тонн нафти.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони продовжують заходи, спрямовані на зниження воєнно-економічного потенціалу РФ, аби примусити її припинити агресію проти України.

РЕКЛАМА:

Дослівно: "Кожен уражений об’єкт на території російської федерації, що задіяний у забезпеченні її злочинної війни проти України, наближає нас до справедливого миру.

Що цьому передувало: