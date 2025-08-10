Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Генштаб підтвердив удар по Саратовському НПЗ у Росії

Ольга КацімонНеділя, 10 серпня 2025, 13:30
Генштаб підтвердив удар по Саратовському НПЗ у Росії

Генштаб ЗСУ підтвердив нічний удар українських безпілотників по Саратовському нафтопереробному заводу в Росії.

Джерело: Генеральний штаб Збройних Сил України

Деталі: За даними військових, внаслідок влучання безпілотників на території підприємства сталися вибухи та пожежа.

Реклама:

Дослівно: "Сьогодні вночі Сили безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу (Саратовська область, РФ)".

Деталі: Саратовський НПЗ є одним із ключових об’єктів паливної інфраструктури Росії, який забезпечує нафтопродуктами окупаційні війська. Його річна потужність переробки сягає 7 мільйонів тонн нафти.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони продовжують заходи, спрямовані на зниження воєнно-економічного потенціалу РФ, аби примусити її припинити агресію проти України.

РЕКЛАМА:

Дослівно: "Кожен уражений об’єкт на території російської федерації, що задіяний у забезпеченні її злочинної війни проти України, наближає нас до справедливого миру.

Що цьому передувало:

Генштабросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Генштаб підтвердив удар по Саратовському НПЗ у Росії
Відео, оновленоНа пляжах Одещини сталися два вибухи: троє загиблих
Фіцо порівняв Україну з "травою" у суперечці "слонів": У МЗС відреагували
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
ВідеоРосіяни обстріляли залізничну станцію у Дніпропетровській області
Зеленський: Закінчення війни має бути чесним
Усі новини...
Росія втратила ще 950 військових у війні проти України – Генштаб
Під час нічної атаки ППО знищила 70 російських дронів зі 100
У Санкт-Петербурзі затонув російський буксир "Капітан Ушаков"
У Сумах російський дрон вдарив по будівлі обласної адміністрації
Останні новини
14:22
Речницю Державного департаменту США призначають на посаду в ООН
14:02
У Молдові попередили про фейкове відео з відстрілом "російських солдатів"
13:50
"Укренерго" відсудило у "ДТЕК Донецькі електромережі" Ахметова 5 млн грн
13:45
17-річна українка здобула срібло Всесвітніх ігор з вейксерфінгу
13:30
Генштаб підтвердив удар по Саратовському НПЗ у Росії
13:01
У Литві судитимуть колишнього головнокомандувача армією
12:45
Відео, оновленоНа пляжах Одещини сталися два вибухи: троє загиблих
12:23
"Вірив, що вакцини шкодять": у США чоловік влаштував стрілянину у Центрі профілактики хвороб
12:17
В Італії тисячі людей протестували через плани будівництва мосту на Сицилію
12:01
Фіцо порівняв Україну з "травою" у суперечці "слонів": У МЗС відреагували
Усі новини...
Реклама:
Реклама: