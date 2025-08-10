Генштаб підтвердив удар по Саратовському НПЗ у Росії
Генштаб ЗСУ підтвердив нічний удар українських безпілотників по Саратовському нафтопереробному заводу в Росії.
Джерело: Генеральний штаб Збройних Сил України
Деталі: За даними військових, внаслідок влучання безпілотників на території підприємства сталися вибухи та пожежа.
Дослівно: "Сьогодні вночі Сили безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу (Саратовська область, РФ)".
Деталі: Саратовський НПЗ є одним із ключових об’єктів паливної інфраструктури Росії, який забезпечує нафтопродуктами окупаційні війська. Його річна потужність переробки сягає 7 мільйонів тонн нафти.
У Генштабі наголосили, що Сили оборони продовжують заходи, спрямовані на зниження воєнно-економічного потенціалу РФ, аби примусити її припинити агресію проти України.
Дослівно: "Кожен уражений об’єкт на території російської федерації, що задіяний у забезпеченні її злочинної війни проти України, наближає нас до справедливого миру.
Що цьому передувало:
- У ніч на 10 серпня у російському місті Саратов безпілотники атакували нафтопереробний завод, після чого на об’єкті спалахнула масштабна пожежа.