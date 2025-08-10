Генштаб подтвердил удар по Саратовскому НПЗ в России

Генштаб ВСУ подтвердил ночной удар украинских беспилотников по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу в России.

Источник: Генеральный штаб Вооружённых Сил Украины

Детали: По данным военных, в результате попадания беспилотников на территории предприятия произошли взрывы и пожар.

Дословно: "Сегодня ночью Силы беспилотных систем Вооружённых Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу (Саратовская область, РФ)".

Детали: Саратовский НПЗ является одним из ключевых объектов топливной инфраструктуры России, обеспечивающим оккупационные войска нефтепродуктами. Его годовая мощность переработки достигает 7 миллионов тонн нефти.

В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны продолжают мероприятия, направленные на снижение военно-экономического потенциала РФ, чтобы принудить её прекратить агрессию против Украины.

Дословно: "Каждый поражённый объект на территории Российской Федерации, задействованный в обеспечении её преступной войны против Украины, приближает нас к справедливому миру".

