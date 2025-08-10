CNN: Зеленський може прибути на Аляску під час переговорів Путіна і Трампа

Президент Володимир Зеленський може відвідати Аляску в середині серпня – у дні, коли планується зустріч лідера США Дональда Трампа і правителя Кремля Володимира Путіна.

Джерело: CNN з посиланням на джерела.

Деталі: Зеленський офіційно не згадується серед можливих учасників заходів 15 серпня. Однак Білий дім не виключає його присутності, заявили співрозмовники CNN.

Один із чиновників американської адміністрації підкреслив, що будь-які зустрічі за участі президента Зеленського, ймовірно, відбудуться після переговорів Дональда Трампа і Володимира Путіна.

Що цьому передувало: