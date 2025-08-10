Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

CNN: Зеленський може прибути на Аляску під час переговорів Путіна і Трампа

Ольга КацімонНеділя, 10 серпня 2025, 14:32
CNN: Зеленський може прибути на Аляску під час переговорів Путіна і Трампа
Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський може відвідати Аляску в середині серпня – у дні, коли планується зустріч лідера США Дональда Трампа і правителя Кремля Володимира Путіна.

Джерело: CNN з посиланням на джерела.

Деталі: Зеленський офіційно не згадується серед можливих учасників заходів 15 серпня. Однак Білий дім не виключає його присутності, заявили співрозмовники CNN.

Реклама:

Один із чиновників американської адміністрації підкреслив, що будь-які зустрічі за участі президента Зеленського, ймовірно, відбудуться після переговорів Дональда Трампа і Володимира Путіна.

Що цьому передувало:

  • 9 серпня видання CBS News писало, що президент Зеленський може доєднатися до саміту між лідерами США та Росії, який запланований на 15 серпня на Алясці.
  • ЗМІ раніше повідомляли, що однією з умов Дональда Трампа для зустрічі з Володимиром Путіним могла бути згода останнього на переговори з українським лідером.
  • Президент США згодом спростував цю інформацію, хоча і не виключив можливості тристоронньої зустрічі.

ЗеленськийСШАросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Генштаб підтвердив удар по Саратовському НПЗ у Росії
Відео, оновленоНа пляжах Одещини сталися два вибухи: троє загиблих
Фіцо порівняв Україну з "травою" у суперечці "слонів": У МЗС відреагували
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
ВідеоРосіяни обстріляли залізничну станцію у Дніпропетровській області
Зеленський: Закінчення війни має бути чесним
Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Закінчення війни має бути чесним
Зеленський і Єрмак розповіли про зустріч радників у Британії: Аргументи чують, небезпеки враховують
Зеленський: Ми не дамо Росії другу спробу поділу України, бо де друга, там і третя
Останні новини
14:50
На Херсонщині окупанти атакували дронами цивільних: загинули двоє людей
14:39
У людській ДНК є залишки давніх вірусів: вчені з'ясували, для чого вони потрібні
14:32
CNN: Зеленський може прибути на Аляску під час переговорів Путіна і Трампа
14:22
Речницю Державного департаменту США призначають на посаду в ООН
14:02
У Молдові попередили про фейкове відео з відстрілом "російських солдатів"
13:50
"Укренерго" відсудило у "ДТЕК Донецькі електромережі" Ахметова 5 млн грн
13:45
17-річна українка здобула срібло Всесвітніх ігор з вейксерфінгу
13:30
Генштаб підтвердив удар по Саратовському НПЗ у Росії
13:01
У Литві судитимуть колишнього головнокомандувача армією
12:45
Відео, оновленоНа пляжах Одещини сталися два вибухи: троє загиблих
Усі новини...
Реклама:
Реклама: