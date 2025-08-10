CNN: Зеленський може прибути на Аляску під час переговорів Путіна і Трампа
Неділя, 10 серпня 2025, 14:32
Президент Володимир Зеленський може відвідати Аляску в середині серпня – у дні, коли планується зустріч лідера США Дональда Трампа і правителя Кремля Володимира Путіна.
Джерело: CNN з посиланням на джерела.
Деталі: Зеленський офіційно не згадується серед можливих учасників заходів 15 серпня. Однак Білий дім не виключає його присутності, заявили співрозмовники CNN.
Один із чиновників американської адміністрації підкреслив, що будь-які зустрічі за участі президента Зеленського, ймовірно, відбудуться після переговорів Дональда Трампа і Володимира Путіна.
Що цьому передувало:
- 9 серпня видання CBS News писало, що президент Зеленський може доєднатися до саміту між лідерами США та Росії, який запланований на 15 серпня на Алясці.
- ЗМІ раніше повідомляли, що однією з умов Дональда Трампа для зустрічі з Володимиром Путіним могла бути згода останнього на переговори з українським лідером.
- Президент США згодом спростував цю інформацію, хоча і не виключив можливості тристоронньої зустрічі.