CNN: Зеленский может прибыть на Аляску во время переговоров Путина и Трампа

Президент Владимир Зеленский может посетить Аляску в середине августа — в дни, когда планируется встреча лидера США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина.

Источник: CNN со ссылкой на источники.

Детали: Зеленский официально не упоминается среди возможных участников мероприятий 15 августа. Однако Белый дом не исключает его присутствия, сообщили собеседники CNN.

Реклама:

Один из чиновников американской администрации подчеркнул, что любые встречи с участием президента Зеленского, вероятно, пройдут после переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина.

Что этому предшествовало: