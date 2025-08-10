Все разделы
CNN: Зеленский может прибыть на Аляску во время переговоров Путина и Трампа

Ольга КацимонВоскресенье, 10 августа 2025, 14:32
Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский может посетить Аляску в середине августа — в дни, когда планируется встреча лидера США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина.

Источник: CNN со ссылкой на источники.

Детали: Зеленский официально не упоминается среди возможных участников мероприятий 15 августа. Однако Белый дом не исключает его присутствия, сообщили собеседники CNN.

Один из чиновников американской администрации подчеркнул, что любые встречи с участием президента Зеленского, вероятно, пройдут после переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина.

Что этому предшествовало:

  • 9 августа издание CBS News писало, что президент Зеленский может присоединиться к саммиту между лидерами США и России, который запланирован на 15 августа на Аляске.
  • СМИ ранее сообщали, что одним из условий Дональда Трампа для встречи с Владимиром Путиным могла быть договорённость последнего на переговоры с украинским лидером.
  • Президент США позже опроверг эту информацию, хотя и не исключил возможности трёхсторонней встречи.

ЗеленскийСШАроссийско-украинская война
