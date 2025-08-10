На Херсонщині окупанти атакували дронами цивільних: загинули двоє людей
Неділя, 10 серпня 2025, 14:50
На Херсонщині у неділю вдень російські військові завдали ударів безпілотниками по мирних жителях, унаслідок чого загинули двоє чоловіків.
Джерело: Херсонська обласна прокуратура.
Деталі: За даними слідства, 10 серпня близько 13:00 військові РФ атакували дронами одну з вулиць у селі Станіслав Херсонського району, внаслідок чого загинув чоловік 1988 року народження.
Приблизно о 14:00 за аналогічних обставин у селі Дніпровське загинув ще один цивільний - чоловік 1977 року народження.
Прокуратура розпочала досудові розслідування за фактами воєнних злочинів (ч. 2 ст. 438 КК України). Слідчі поліції та прокурори документують обставини атаки.
