На Херсонщине оккупанты атаковали дронами гражданских: погибли два человека

Ольга КацимонВоскресенье, 10 августа 2025, 14:50
На Херсонщине оккупанты атаковали дронами гражданских: погибли два человека
В Херсонской области в воскресенье днём российские военные нанесли удары беспилотниками по мирным жителям, в результате чего погибли двое мужчин.

Источник: Херсонская областная прокуратура.

Детали: По данным следствия, 10 августа около 13:00 военные РФ атаковали дронами одну из улиц в селе Станислав Херсонского района, в результате чего погиб мужчина 1988 года рождения.

Примерно в 14:00 при аналогичных обстоятельствах в селе Днепровское погиб ещё один гражданский - мужчина 1977 года рождения.

Прокуратура начала досудебные расследования по фактам военных преступлений (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Следователи полиции и прокуроры документируют обстоятельства атаки.

Что этому предшествовало:

  • В результате двух утренних ударов 10 августа по Дружковке в Донецкой области российские оккупанты убили одного человека и ранили двух мирных жителей.

