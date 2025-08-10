На Херсонщине оккупанты атаковали дронами гражданских: погибли два человека

В Херсонской области в воскресенье днём российские военные нанесли удары беспилотниками по мирным жителям, в результате чего погибли двое мужчин.

Источник: Херсонская областная прокуратура.

Детали: По данным следствия, 10 августа около 13:00 военные РФ атаковали дронами одну из улиц в селе Станислав Херсонского района, в результате чего погиб мужчина 1988 года рождения.

Примерно в 14:00 при аналогичных обстоятельствах в селе Днепровское погиб ещё один гражданский - мужчина 1977 года рождения.

Прокуратура начала досудебные расследования по фактам военных преступлений (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Следователи полиции и прокуроры документируют обстоятельства атаки.

