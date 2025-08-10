ЗСУ знищили командний пункт батальйону РФ біля Олешок
Неділя, 10 серпня 2025, 15:30
Повітряні сили України завдали бомбового удару по командному пункту батальйону російських військ у районі Олешок на Херсонщині та знищили його.
Джерело: Генеральний штаб Збройних Сил України
Дослівно: "Високоточним бомбовим ударом Повітряних сил України успішно уражено командний пункт батальйону окупантів в районі Олешок".
Деталі: За попередньою інформацією, ліквідовано близько 25 російських окупантів, щонайменше 11 дістали поранення.
Розвідка повідомляє, що серед знищених – командир батальйону, начальник штабу, начальник інженерної служби та командир одного з взводів.
Що цьому передувало:
- Генштаб ЗСУ підтвердив, що у ніч на 10 серпня завдав удару по Саратовському нафтопереробному заводу в Росії.