ЗСУ знищили командний пункт батальйону РФ біля Олешок

Повітряні сили України завдали бомбового удару по командному пункту батальйону російських військ у районі Олешок на Херсонщині та знищили його.

Джерело: Генеральний штаб Збройних Сил України

Дослівно: "Високоточним бомбовим ударом Повітряних сил України успішно уражено командний пункт батальйону окупантів в районі Олешок".

Деталі: За попередньою інформацією, ліквідовано близько 25 російських окупантів, щонайменше 11 дістали поранення.

Розвідка повідомляє, що серед знищених – командир батальйону, начальник штабу, начальник інженерної служби та командир одного з взводів.

