Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ знищили командний пункт батальйону РФ біля Олешок

Ольга КацімонНеділя, 10 серпня 2025, 15:30
ЗСУ знищили командний пункт батальйону РФ біля Олешок

Повітряні сили України завдали бомбового удару по командному пункту батальйону російських військ у районі Олешок на Херсонщині та знищили його.

Джерело: Генеральний штаб Збройних Сил України

Дослівно: "Високоточним бомбовим ударом Повітряних сил України успішно уражено командний пункт батальйону окупантів в районі Олешок". 

Реклама:

Деталі: За попередньою інформацією, ліквідовано близько 25 російських окупантів, щонайменше 11 дістали поранення.

Розвідка повідомляє, що серед знищених – командир батальйону, начальник штабу, начальник інженерної служби та командир одного з взводів.

Що цьому передувало:

РЕКЛАМА:
  • Генштаб ЗСУ підтвердив, що у ніч на 10 серпня завдав удару по Саратовському нафтопереробному заводу в Росії.

Генштабросійсько-українська війнаХерсонська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ЗСУ знищили командний пункт батальйону РФ біля Олешок
CNN: Зеленський може прибути на Аляску під час переговорів Путіна і Трампа
Відео, оновленоНа пляжах Одещини сталися два вибухи: троє загиблих
Фіцо порівняв Україну з "травою" у суперечці "слонів": У МЗС відреагували
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
ВідеоРосіяни обстріляли залізничну станцію у Дніпропетровській області
Усі новини...
Генштаб
Генштаб підтвердив удар по Саратовському НПЗ у Росії
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Росія втратила ще 950 військових у війні проти України – Генштаб
Останні новини
16:02
Росія не планує повертати Україні окуповані землі чи укладати мир - Washington Post
15:40
Двоє людей загинули в авіакатастрофі невеликого літака в Іспанії
15:30
ЗСУ знищили командний пункт батальйону РФ біля Олешок
15:20
Мочульський став триразовим чемпіоном Всесвітніх ігор з джиу-джитсу
15:17
ФОТО"Фантастичні форми": на Марсі вчені знайшли камінь, що нагадує земні корали
15:14
Зеленський обговорив з прем'єром Швеції розвиток української авіації
15:03
Радник Трампа з питань криптовалют йде з посади
14:50
На Херсонщині окупанти атакували дронами цивільних: загинули двоє людей
14:39
У людській ДНК є залишки давніх вірусів: вчені з'ясували, для чого вони потрібні
14:32
CNN: Зеленський може прибути на Аляску під час переговорів Путіна і Трампа
Усі новини...
Реклама:
Реклама: