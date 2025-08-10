Все разделы
ВСУ уничтожили командный пункт батальона РФ под Олешками

Ольга КацимонВоскресенье, 10 августа 2025, 15:30
ВСУ уничтожили командный пункт батальона РФ под Олешками

Воздушные силы Украины нанесли бомбовый удар по командному пункту батальона российских войск в районе Олешек на Херсонщине и уничтожили его.

Источник: Генеральный штаб Вооружённых Сил Украины

Дословно: "Высокоточным бомбовым ударом Воздушных сил Украины успешно поражён командный пункт батальона оккупантов в районе Олешек".

Детали: По предварительным данным, ликвидировано около 25 российских оккупантов, не менее 11 получили ранения.

Разведка сообщает, что среди уничтоженных — командир батальона, начальник штаба, начальник инженерной службы и командир одного из взводов.

Что этому предшествовало:

  • Генштаб ВСУ подтвердил, что в ночь на 10 августа нанёс удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу в России.

Херсонская область
