В Черновцах скончалась пострадавшая от удара РФ 12 июля: число жертв возросло до 5

Катерина ТищенкоВоскресенье, 10 августа 2025, 19:45
В Черновцах скончалась пострадавшая от удара РФ 12 июля: число жертв возросло до 5
последствия атаки на Черновцы 12 июля, фото: Черновицкая областная прокуратура

В Черновцах скончалась женщина, пострадавшая от российского ракетного удара по многоквартирному дому 12 июля, таким образом число погибших возросло до 5.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Руслан Запаранюк в Telegram

Прямая речь: "До 5 человек возросло число погибших в Черновцах в результате российского ракетного удара по многоквартирному дому 12 июля.

К большому сожалению, сегодня в больнице скончалась еще одна пострадавшая от вражеского обстрела – 71-летняя Ярослава Клипич из Снятина – жена Василия Клипича, который пострадал вместе с ней и скончался в больнице 16 июля".

Что предшествовало: 12 июля РФ нанесла удар по Черновцам ракетами и дронами. В городе было повреждено несколько жилых домов, магазинов, административных зданий и автомобилей.

25 июля в больнице скончалась женщина, которая находилась в коме после атаки РФ. Она стала четвертой жертвой удара.

Черновцыракетный удар
