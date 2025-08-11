Трамп заявив про намір виселити безпритульних з Вашингтона

Усі розділи
Ольга Глущенко Понеділок, 11 серпня 2025, 03:00
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Президент Дональд Трамп США Дональд Трамп заявив про наміри переселити безпритульних з американської столиці Вашингтона у віддалені райони і ув'язнити злочинців.

Джерело: Reuters, Трамп у своїй соцмережі Truth Social

Деталі: Видання зазначає, що Трамп зробив цю заяву, незважаючи на те, що мер Вашингтона стверджує, що наразі не спостерігається сплеску злочинності.

Пряма мова Трампа: "Бездомні мають негайно виїхати (з Вашингтона – ред.). Ми надамо вам місця для проживання, але ДАЛЕКО від столиці. Злочинці, вам не потрібно виїздити. Ми посадимо вас до в'язниці, де вам і місце".

Трамп планує провести в понеділок пресконференцію, щоб "покласти край насильницьким злочинам у Вашингтоні".

Reuters додає, що незрозуміло, чи оголосить він більше подробиць про свій план виселення.

У дописі Трампа у Truth Social були розміщені фото наметів і вулиць Вашингтона зі сміттям.

"Я зроблю нашу столицю безпечнішою і красивішою, ніж вона була коли-небудь раніше", – заявив він.

Представник Білого дому заявив у п'ятницю, що в місто направлено додаткові сили федеральних правоохоронних органів після насильницького нападу на молодого співробітника адміністрації Трампа, який розлютив президента.

Мер Вашингтона, демократка Мюріел Боузер, заявила в неділю, що в столиці "не спостерігається сплеску злочинності".

Також Боузер зазначила, що президент має право задіяти Національну гвардію, якщо він цього забажає. Цю тактику адміністрація нещодавно застосувала в Лос-Анджелесі після протестів іммігрантів, незважаючи на заперечення місцевих чиновників.

Нагадаємо: Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп таємно підписав директиву, яка дозволяє проведення прямих військових операцій проти низки латиноамериканських наркокартелів, які його адміністрація класифікує як іноземні терористичні організації.

