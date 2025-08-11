Трамп заявил о намерении выселить бездомных из Вашингтона

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении переселить бездомных из американской столицы Вашингтона в отдаленные районы и заключить преступников в тюрьму.

Источник: Reuters, Трамп в своей социальной сети Truth Social

Детали: Издание отмечает, что Трамп сделал это заявление, несмотря на то, что мэр Вашингтона утверждает, что в настоящее время не наблюдается всплеска преступности.

Прямая речь Трампа: "Бездомные должны немедленно уехать (из Вашингтона – ред.). Мы предоставим вам места для проживания, но ДАЛЕКО от столицы. Преступники, вам не нужно уезжать. Мы посадим вас в тюрьму, где вам и место".

Трамп планирует провести в понедельник пресс-конференцию, чтобы "положить конец насильственным преступлениям в Вашингтоне".

Reuters добавляет, что неясно, объявит ли он больше подробностей о своем плане выселения.

В посте Трампа в Truth Social были размещены фото палаток и улиц Вашингтона с мусором.

"Я сделаю нашу столицу более безопасной и красивой, чем она была когда-либо раньше", – заявил он.

Представитель Белого дома заявил в пятницу, что в город направлены дополнительные силы федеральных правоохранительных органов после насильственного нападения на молодого сотрудника администрации Трампа, которое возмутило президента.

Мэр Вашингтона, демократка Мюриэл Боузер, заявила в воскресенье, что в столице "не наблюдается всплеска преступности".

Также Боузер отметила, что президент имеет право задействовать Национальную гвардию, если он этого пожелает. Эту тактику администрация недавно применила в Лос-Анджелесе после протестов иммигрантов, несмотря на возражения местных чиновников.

Напомним: Ранее СМИ сообщали, что Трамп тайно подписал директиву, которая позволяет проведение прямых военных операций против ряда латиноамериканских наркокартелей, которые его администрация классифицирует как иностранные террористические организации.