Из микрорайона Корабел в Херсоне эвакуировали 1565 человек – ГВА

Из микрорайона Корабел в Херсоне эвакуировали еще 29 жителей, количество эвакуированных достигло 1565 человек.

Источник: Херсонская ГВА

Детали: Сообщается, что по состоянию на 18:00 воскресенья из херсонского микрорайона Корабел вывезли еще 29 жителей. Среди них – 2 маломобильных, которым оказали необходимую помощь во время транспортировки.

Дословно ГВА: "Эвакуированные получают поддержку с расселением, помощь в оформлении статуса ВПЛ и надлежащих выплат. По желанию организуется бесплатный переезд в другие области Украины".

Детали: В ГВА добавляют, что в целом с Острова уже выехали 1565 человек, среди них – 56 детей и 152 маломобильных гражданина.

Что предшествовало: По состоянию на 8 августа из микрорайона Корабел в Херсоне эвакуировали 1411 человек, в том числе 56 детей и 141 маломобильного человека.

Предыстория:

Вечером 2 августа российская армия нанесла авиационный удар по Херсону, сбросив две управляемые авиабомбы, повредив автомобильный мост, ведущий к микрорайону Корабел.

Как объясняли Силы обороны юга, важной роли в системе обороны этот мост не играл. Но из-за его повреждения "отрезанными" остались гражданские лица, проживающие в микрорайоне Корабел (Остров) — на момент удара там, по данным ОВА, оставалось около 1800 жителей. Поэтому местными властями было принято решение об их эвакуации.

