Близький соратник Путіна вмовляв його припинити війну в Україні та почати переговори – NYT

Заступник глави адміністрації правителя РФ Дмитро Козак, який є одним з близьких соратників Володимира Путіна, нещодавно пропонував главі Кремля зупинити війну в Україні і почати мирні переговори.

Джерело: The New York Times з посиланням на близькі до Кремля джерела

Дослівно: "Зовсім недавно, за словами кремлівських джерел, Козак повідомив колегам, що представив Путіну пропозицію щодо припинення бойових дій та проведення мирних переговорів. Вони додали, що Козак також закликав Путіна провести внутрішні реформи, включаючи передачу потужних російських силових структур під нагляд уряду та створення незалежної судової системи".

Деталі: Видання, однак, зазначає, що Козак розчарував Путіна, оскільки той "чітко дав зрозуміти, що вважає вторгнення в Україну помилкою", і на сьогодні багато його повноважень перейшло до Сергія Кирієнка, іншого заступника кремлівської адміністрації.

За словами людей, близьких до Кремля, Козак — єдиний високопосадовець з оточення Путіна, який відкрито говорить про свою незгоду з війною, хоча він і не озвучував цю критику публічно.

"Навряд чи наполягання Козака вплине на Путіна, який здебільшого оточений людьми, що підтримують його жорсткі вимоги щодо України. Але це відображає розчарування, яке охоплює частину московської еліти небажанням Путіна йти на компроміси у війні та дедалі більш неконтрольованою владою служб безпеки", - пише видання.

Незважаючи на втрату впливу, пише The New York Times з посиланням на кремлівських інсайдерів, Козак зберіг певний доступ до Путіна. За словами джерел, той факт, що Путін тримає пана Козака поруч, відображає відданість російського правителя своїм давнім помічникам.

Путін також, схоже, використовував Козака як посередника для неофіційних контактів із Заходом. Західний контакт Козака сказав, що вони зустрічалися з ним кілька разів з 2022 року, і що Козак чітко дав зрозуміти, що він не згоден з вторгненням.

"Наведіть мені аргументи", – часто казав Козак, за словами західного співрозмовника. На думку цієї людини, Козак просив ідей, щоб переконати Путіна змінити курс", - говориться у публікації.

Нагадаємо: У 2022 році вгентство Reuters дізналося, що Козак переконував Володимира Путіна, що досяг попередньої угоди з Україною щодо відмови від вступу в НАТО, однак президент РФ відкинув його слова та розпочав повномасштабне вторгнення.