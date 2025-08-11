Близкий соратник Путина уговаривал его прекратить войну в Украине и начать переговоры – NYT

Заместитель главы администрации правителя РФ Дмитрий Козак, который является одним из близких соратников Владимира Путина, недавно предлагал главе Кремля остановить войну в Украине и начать мирные переговоры.

Источник: The New York Times со ссылкой на близкие к Кремлю источники

Дословно: "Совсем недавно, по словам кремлевских источников, Козак сообщил коллегам, что представил Путину предложение о прекращении боевых действий и проведении мирных переговоров. Они добавили, что Козак также призвал Путина провести внутренние реформы, включая передачу мощных российских силовых структур под надзор правительства и создание независимой судебной системы".

Детали: Издание, однако, отмечает, что Козак разочаровал Путина, поскольку он "четко дал понять, что считает вторжение в Украину ошибкой", и на сегодняшний день многие его полномочия перешли к Сергею Кириенко, другому заместителю кремлевской администрации.

По словам людей, близких к Кремлю, Козак — единственный высокопоставленный чиновник из окружения Путина, который открыто говорит о своем несогласии с войной, хотя он и не озвучивал эту критику публично.

"Вряд ли настойчивость Козака повлияет на Путина, который в основном окружен людьми, поддерживающими его жесткие требования в отношении Украины. Но это отражает разочарование, которое охватывает часть московской элиты нежеланием Путина идти на компромиссы в войне и все более неконтролируемой властью спецслужб", — пишет издание.

Несмотря на потерю влияния, пишет The New York Times со ссылкой на кремлевских инсайдеров, Козак сохранил определенный доступ к Путину. По словам источников, тот факт, что Путин держит господина Козака рядом, отражает преданность российского правителя своим давним помощникам.

Путин также, похоже, использовал Козака в качестве посредника для неофициальных контактов с Западом. Западный контакт Козака сказал, что они встречались с ним несколько раз с 2022 года, и что Козак четко дал понять, что он не согласен с вторжением.

"Приведите мне аргументы", – часто говорил Козак, по словам западного собеседника. По мнению этого человека, Козак просил идей, чтобы убедить Путина изменить курс", – говорится в публикации.

Напомним: В 2022 году агентство Reuters узнало, что Козак убеждал Владимира Путина, что достиг предварительного соглашения с Украиной об отказе от вступления в НАТО, однако президент РФ отверг его слова и начал полномасштабное вторжение.