Ворог перекидає додаткові сили на напрямки в Запорізькій області – Сили оборони

російські війська на Красній площі 9 травня 2025 року. фото Getty Images

Російські окупаційні війська стягують додаткові сили і техніку на Оріхівський і Гуляйпільський напрямки в Запорізькій області.

Джерело: речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі "Укрінформу"

Пряма мова: "За даними розвідки, противник перекидає ще певні сили і засоби на Запорізькі напрямки: Оріхівський і Гуляйпільський".

Реклама:

Деталі: За словами Волошина, є дані про перекидання штатної техніки ворожих Повітрянодесантних військ.