Враг перебрасывает дополнительные силы на направления в Запорожской области – Силы обороны
Понедельник, 11 августа 2025, 13:00
Российские оккупационные войска стягивают дополнительные силы и технику на Ореховское и Гуляйпольское направления в Запорожской области.
Источник: спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии "Укринформу"
Прямая речь: "По данным разведки, противник перебрасывает еще определенные силы и средства на Запорожские направления: Ореховское и Гуляйпольское".
Детали: По словам Волошина, есть данные о переброске штатной техники вражеских Воздушно-десантных войск.