Враг перебрасывает дополнительные силы на направления в Запорожской области – Силы обороны

Валентина РоманенкоПонедельник, 11 августа 2025, 13:00
Враг перебрасывает дополнительные силы на направления в Запорожской области – Силы обороны
российские войска на Красной площади 9 мая 2025 года. Фото Getty Images

Российские оккупационные войска стягивают дополнительные силы и технику на Ореховское и Гуляйпольское направления в Запорожской области.

Источник: спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "По данным разведки, противник перебрасывает еще определенные силы и средства на Запорожские направления: Ореховское и Гуляйпольское".

Детали: По словам Волошина, есть данные о переброске штатной техники вражеских Воздушно-десантных войск.

Запорожская областьвойна
