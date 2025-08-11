Враг перебрасывает дополнительные силы на направления в Запорожской области – Силы обороны

российские войска на Красной площади 9 мая 2025 года. Фото Getty Images

Российские оккупационные войска стягивают дополнительные силы и технику на Ореховское и Гуляйпольское направления в Запорожской области.

Источник: спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "По данным разведки, противник перебрасывает еще определенные силы и средства на Запорожские направления: Ореховское и Гуляйпольское".

Детали: По словам Волошина, есть данные о переброске штатной техники вражеских Воздушно-десантных войск.