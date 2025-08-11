Далекобійні дрони СБУ завдали ударів по російському заводу, що виробляє системи для ракет
Арзамаський приладобудівний завод, який виробляє комплектуючі до ракет Х-32 та Х-101 в Росії, в ніч на 11 серпня вразили безпілотники СБУ.
Джерело: співрозмовники УП в Службі безпеки України
Деталі: За інформацією джерел безпілотники змогли Центру спецоперацій "А" СБУ вразили виробничі потужності "Арзамаського приладобудівного заводу ім. Пландіна", який розташований в Нижегородській області РФ.
Це підприємство виробляє гіроскопічні прилади, системи управління, бортові комп’ютери та складові системи, зокрема, для ракет Х-32 та Х-101.
За попередніми даними, по потужностях заводу влучили щонайменше чотири безпілотники.
Удар українських дронів по Арзамаському приладобудівному заводу ім. Пландіна pic.twitter.com/bCTxZhti1X— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 11, 2025РЕКЛАМА:
В СБУ пообіцяли продовжити завдавати ударів по підприємствах російського ВПК.
Передісторія:
- У ніч проти 11 серпня російські інформаційні пабліки повідомляли, що безпілотники атакували приладобудівний завод у російському місті Арзамас Нижньогородської області.