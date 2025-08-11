Усі розділи
Далекобійні дрони СБУ завдали ударів по російському заводу, що виробляє системи для ракет

Олександр ШумілінПонеділок, 11 серпня 2025, 13:02
Скриншот з відео

Арзамаський приладобудівний завод, який виробляє комплектуючі до ракет Х-32 та Х-101 в Росії, в ніч на 11 серпня вразили безпілотники СБУ.

Джерело: співрозмовники УП в Службі безпеки України

Деталі: За інформацією джерел безпілотники змогли Центру спецоперацій "А" СБУ вразили виробничі потужності "Арзамаського приладобудівного заводу ім. Пландіна", який розташований в Нижегородській області РФ.

Це підприємство виробляє гіроскопічні прилади, системи управління, бортові комп’ютери та складові системи, зокрема, для ракет Х-32 та Х-101.

За попередніми даними, по потужностях заводу влучили щонайменше чотири безпілотники.

В СБУ пообіцяли продовжити завдавати ударів по підприємствах російського ВПК.

Передісторія:

  • У ніч проти 11 серпня російські інформаційні пабліки повідомляли, що безпілотники атакували приладобудівний завод у російському місті Арзамас Нижньогородської області.

СБУ
Росіяни гатили по Дніпропетровщині: 2 постраждалих
Повітряні сили збили 59 російських БпЛА, але 12 дронів долетіли до цілі
До Білорусі прибули кілька сотень російських військових – ДПСУ
Сенатор Грем: Обмін територіями можливий, але тільки після гарантій безпеки для України
