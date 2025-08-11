Все разделы
Дальнобойные дроны СБУ нанесли удары по российскому заводу, производящему системы для ракет

Александр ШумилинПонедельник, 11 августа 2025, 13:02
Дальнобойные дроны СБУ нанесли удары по российскому заводу, производящему системы для ракет
Арзамасский приборостроительный завод, производящий комплектующие для ракет Х-32 и Х-101 в России, в ночь на 11 августа был поражен беспилотниками СБУ.

Источник: собеседники УП в Службе безопасности Украины

Детали: По информации источников, беспилотники смогли Центру спецопераций "А" СБУ нанесли удар по производственным мощностям "Арзамасского приборостроительного завода им. Пландина", который расположен в Нижегородской области РФ.

Это предприятие производит гироскопические приборы, системы управления, бортовые компьютеры и составные системы, в частности, для ракет Х-32 и Х-101.

По предварительным данным, по мощностям завода попали как минимум четыре беспилотника.

В СБУ пообещали продолжить наносить удары по предприятиям российского ВПК.

Предыстория:

  • В ночь на 11 августа российские информационные паблики сообщали, что беспилотники атаковали приборостроительный завод в российском городе Арзамас Нижегородской области.

