Дальнобойные дроны СБУ нанесли удары по российскому заводу, производящему системы для ракет

Арзамасский приборостроительный завод, производящий комплектующие для ракет Х-32 и Х-101 в России, в ночь на 11 августа был поражен беспилотниками СБУ.

Источник: собеседники УП в Службе безопасности Украины

Детали: По информации источников, беспилотники смогли Центру спецопераций "А" СБУ нанесли удар по производственным мощностям "Арзамасского приборостроительного завода им. Пландина", который расположен в Нижегородской области РФ.

Это предприятие производит гироскопические приборы, системы управления, бортовые компьютеры и составные системы, в частности, для ракет Х-32 и Х-101.

По предварительным данным, по мощностям завода попали как минимум четыре беспилотника.

В СБУ пообещали продолжить наносить удары по предприятиям российского ВПК.

Удар українських дронів по Арзамаському приладобудівному заводу ім. Пландіна pic.twitter.com/bCTxZhti1X — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 11, 2025

Предыстория: