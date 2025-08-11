Атака на автовокзал в Запоріжжі 10 серпня: кількість постраждалих зросла до 22
Понеділок, 11 серпня 2025, 16:46
Кількість постраждалих унаслідок російського авіаудару по автовокзалу в Запоріжжі ввечері 10 серпня зросла до 22 людей.
Джерело: очільник Запорізької ОВА Іван Федоров
Пряма мова: "До 22-х зросла кількість постраждалих через російський удар по Запоріжжю".
Деталі: За його словами, до лікарні звернулася 25-річна жінка з контузією. Їй надали усю необхідну допомогу. Наразі жінка на амбулаторному лікуванні.
Також вранці 11 серпня до лікарні за медичною допомогою звернулася 44-річна постраждала.
Що передувало:
- Ввечері 10 серпня російські війська завдали удару по автовокзалу в Запоріжжі.