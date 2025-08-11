Усі розділи
Атака на автовокзал в Запоріжжі 10 серпня: кількість постраждалих зросла до 22

Анастасія ПроцПонеділок, 11 серпня 2025, 16:46
Атака на автовокзал в Запоріжжі 10 серпня: кількість постраждалих зросла до 22
Наслідки російської атаки 10 серпня. фото: ДСНС

Кількість постраждалих унаслідок російського авіаудару по автовокзалу в Запоріжжі ввечері 10 серпня зросла до 22 людей.

Джерело: очільник Запорізької ОВА Іван Федоров 

Пряма мова: "До 22-х зросла кількість  постраждалих через російський удар по Запоріжжю".

Деталі: За його словами, до лікарні звернулася 25-річна жінка з контузією. Їй надали усю необхідну допомогу. Наразі жінка на амбулаторному лікуванні.

Також вранці 11 серпня до лікарні за медичною допомогою звернулася 44-річна постраждала.

Що передувало: 

Запоріжжя
