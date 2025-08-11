Все разделы
Атака на автовокзал Запорожья 10 августа: число пострадавших возросло до 22

Анастасия ПроцПонедельник, 11 августа 2025, 16:46
Последствия российской атаки 10 августа. фото: ГСЧС

Число пострадавших в результате российского авиаудара по автовокзалу в Запорожье вечером 10 августа возросло до 22 человек.

Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров

Прямая речь: "До 22-х возросло количество пострадавших в результате российского удара по Запорожью".

Детали: По его словам, в больницу обратилась 25-летняя женщина с контузией. Ей оказали всю необходимую помощь. Сейчас женщина находится на амбулаторном лечении.

Также утром 11 августа в больницу за медицинской помощью обратилась 44-летняя пострадавшая.

Что предшествовало:

