Атака на автовокзал Запорожья 10 августа: число пострадавших возросло до 22
Понедельник, 11 августа 2025, 16:46
Число пострадавших в результате российского авиаудара по автовокзалу в Запорожье вечером 10 августа возросло до 22 человек.
Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров
Прямая речь: "До 22-х возросло количество пострадавших в результате российского удара по Запорожью".
Детали: По его словам, в больницу обратилась 25-летняя женщина с контузией. Ей оказали всю необходимую помощь. Сейчас женщина находится на амбулаторном лечении.
Также утром 11 августа в больницу за медицинской помощью обратилась 44-летняя пострадавшая.
Что предшествовало:
- Вечером 10 августа российские войска нанесли удар по автовокзалу в Запорожье.