Атака на автовокзал Запорожья 10 августа: число пострадавших возросло до 22

Число пострадавших в результате российского авиаудара по автовокзалу в Запорожье вечером 10 августа возросло до 22 человек.

Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров

Прямая речь: "До 22-х возросло количество пострадавших в результате российского удара по Запорожью".

Детали: По его словам, в больницу обратилась 25-летняя женщина с контузией. Ей оказали всю необходимую помощь. Сейчас женщина находится на амбулаторном лечении.

Также утром 11 августа в больницу за медицинской помощью обратилась 44-летняя пострадавшая.

Что предшествовало:

