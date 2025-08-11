Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

DeepState: російські війська просуваються у бік траси Добропілля – Краматорськ

Анастасія ПроцПонеділок, 11 серпня 2025, 20:37
DeepState: російські війська просуваються у бік траси Добропілля – Краматорськ
мапа: DeepState

Аналітичний центр DeepState повідомляє, що російські війська за останні дні активізували просування на напрямку Добропілля, зокрема намагаються закріпитися поблизу траси Добропілля – Краматорськ.

Джерело: DeepState

Деталі: Як повідомив проєкт DeepState, противник за допомогою переважаючої кількості піхоти зайшов у населені пункти Кучерів Яр і Золотий Колодязь, де накопичує сили для подальшого наступу. З Кучеревого Яру росіяни просунулися в село Веселе, де за останню добу зафіксували близько 20 військових РФ.

Реклама:

Водночас російські підрозділи намагаються просуватися в районі Нововодяного та Петрівки, шукаючи слабкі місця в обороні для виходу на трасу Добропілля – Краматорськ. 

Дослівно: "Обстановка складається доволі хаотично, адже ворог, знайшовши прогалини в обороні, просочується в глибину, пробує швидко закріплятися, накопичуватися для подальшого просування, в той час, як деякі особи в командуванні певної бригади або не розуміють всю глибину проблеми, або подають ситуацію як "контрольовану", в якій "всіх убили, всіх зупинили". Однак з цим не згодні самі військові, які тримають там оборону і намагаються зрозуміти, що відбувається".

Деталі: В районі Золотого Колодязя, Шахового та сусідніх населених пунктів зведено нові інженерно-фортифікаційні споруди, однак, як зазначають військові, противник може їх обійти й використати для своєї оборони.

РЕКЛАМА:

DeepState попереджає, що у разі закріплення російських військ у захоплених селах і подальшого розвитку наступу, ситуація може загрожувати швидшому падінню Добропілля, ніж Покровська.

Дослівно: "Для ворога вже є заздалегідь визначені кінцеві точки, яких він має досягнути і сьогодні вони проводять реалізацію задуманого, пробуючи повністю окупувати Золотий Колодязь, Кучерів Яр, Веселе та інші населені пункти. Після остаточного закріплення та накопичення, будуть обов'язкові спроби рухатися в глибину території, а також будуть підтягуватися екіпажі дронів, які ускладнять перебудову альтернативної логістики і утримання навколишніх позицій для Сил Оборони. 

З таким розвитком подій, якщо він не зміниться, ми можемо наштовхнутися на момент, що Добропілля впаде швидше ніж Покровськ".

Нагадаємо:

  • 11 серпня аналітики DeepState повідомили, що російські загарбники окупували село Затишок, що у Покровському районі Донецької області, та просунувся ще поблизу 4 населених пунктів у цьому регіоні.

Донецька областьДніпропетровська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відеоТрамп під час брифінгу двічі обмовився, заявивши, що "летить до Росії" на зустріч з Путіним
Трамп заявив, що Зеленський не братиме участі у його зустрічі з Путіним на Алясці
відеоНа Закарпатті затримали 19 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон
Азербайджан та Вірменія оприлюднили повний текст мирної угоди
ЄС витратить €1,5 млрд прибутків з заморожених активів РФ на виплати по кредитах України
Алієв виділив Україні $2 млн на тлі ударів РФ по газовій інфраструктурі Азербайджану
Усі новини...
Донецька область
Росіяни окупували Затишок на Донеччині – DeepState
Окупанти вночі вдарили по Дружківці на Донеччині: є загиблий і поранені
ISW: Виведення українських військ із Донеччини дозволить РФ наступати на Харківщину й Дніпропетровщину
Останні новини
20:52
Суд не відсторонив від посади голову Антимонопольного комітета
20:47
Очільник МЗС Естонії: не можна повторити помилки 1938 року
20:40
Медведчук досі може сплачувати за обслуговування яхти, яка перебуває в управлінні АРМА – УП
20:39
Фонд держмайна продав активи на понад 134 мільйонів гривень
20:38
"Мене завалило стінами": історія порятунку бійця, що отримав перелом хребта під час Курської операції
20:37
DeepState: російські війська просуваються у бік траси Добропілля – Краматорськ
20:24
Ілон Маск хоче постачати електроенергію на ринку Великої Британії
20:17
В Одесі позбулися тіні Пушкіна, але не самого пам'ятника
20:08
відеоТрамп під час брифінгу двічі обмовився, заявивши, що "летить до Росії" на зустріч з Путіним
20:00
В Україні пожвавився ринок будівництва: де зосереджено найбільше компаній галузі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: