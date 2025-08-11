DeepState: російські війська просуваються у бік траси Добропілля – Краматорськ
Аналітичний центр DeepState повідомляє, що російські війська за останні дні активізували просування на напрямку Добропілля, зокрема намагаються закріпитися поблизу траси Добропілля – Краматорськ.
Деталі: Як повідомив проєкт DeepState, противник за допомогою переважаючої кількості піхоти зайшов у населені пункти Кучерів Яр і Золотий Колодязь, де накопичує сили для подальшого наступу. З Кучеревого Яру росіяни просунулися в село Веселе, де за останню добу зафіксували близько 20 військових РФ.
Водночас російські підрозділи намагаються просуватися в районі Нововодяного та Петрівки, шукаючи слабкі місця в обороні для виходу на трасу Добропілля – Краматорськ.
Дослівно: "Обстановка складається доволі хаотично, адже ворог, знайшовши прогалини в обороні, просочується в глибину, пробує швидко закріплятися, накопичуватися для подальшого просування, в той час, як деякі особи в командуванні певної бригади або не розуміють всю глибину проблеми, або подають ситуацію як "контрольовану", в якій "всіх убили, всіх зупинили". Однак з цим не згодні самі військові, які тримають там оборону і намагаються зрозуміти, що відбувається".
Деталі: В районі Золотого Колодязя, Шахового та сусідніх населених пунктів зведено нові інженерно-фортифікаційні споруди, однак, як зазначають військові, противник може їх обійти й використати для своєї оборони.
DeepState попереджає, що у разі закріплення російських військ у захоплених селах і подальшого розвитку наступу, ситуація може загрожувати швидшому падінню Добропілля, ніж Покровська.
Дослівно: "Для ворога вже є заздалегідь визначені кінцеві точки, яких він має досягнути і сьогодні вони проводять реалізацію задуманого, пробуючи повністю окупувати Золотий Колодязь, Кучерів Яр, Веселе та інші населені пункти. Після остаточного закріплення та накопичення, будуть обов'язкові спроби рухатися в глибину території, а також будуть підтягуватися екіпажі дронів, які ускладнять перебудову альтернативної логістики і утримання навколишніх позицій для Сил Оборони.
З таким розвитком подій, якщо він не зміниться, ми можемо наштовхнутися на момент, що Добропілля впаде швидше ніж Покровськ".
