DeepState: российские войска продвигаются в сторону трассы Доброполье – Краматорск

Аналитический центр DeepState сообщает, что российские войска в последние дни активизировали продвижение в направлении Доброполье, в частности пытаются закрепиться вблизи трассы Доброполье – Краматорск.

Детали: Как сообщил проект DeepState, противник с помощью превосходящего количества пехоты вошел в населенные пункты Кучеров Яр и Золотой Колодец, где накапливает силы для дальнейшего наступления. Из Кучеревого Яра россияне продвинулись в село Веселое, где за последние сутки зафиксировали около 20 военных РФ.

В то же время российские подразделения пытаются продвигаться в районе Нововодяного и Петровки, ища слабые места в обороне для выхода на трассу Доброполье – Краматорск.

Дословно: "Обстановка складывается довольно хаотично, ведь враг, найдя пробелы в обороне, просачивается в глубину, пытается быстро закрепиться, накапливаться для дальнейшего продвижения, в то время как некоторые лица в командовании определенной бригады либо не понимают всю глубину проблемы, либо подают ситуацию как "контролируемую", в которой "всех убили, всех остановили". Однако с этим не согласны сами военные, которые держат там оборону и пытаются понять, что происходит".

Детали: В районе Золотого Колодязя, Шахового и соседних населенных пунктов возведены новые инженерно-фортификационные сооружения, однако, как отмечают военные, противник может их обойти и использовать для своей обороны.

DeepState предупреждает, что в случае закрепления российских войск в захваченных селах и дальнейшего развития наступления, ситуация может угрожать более быстрым падением Доброполья, чем Покровска.

Дословно: "Для врага уже есть заранее определенные конечные точки, которых он должен достичь, и сегодня они проводят реализацию задуманного, пытаясь полностью оккупировать Золотой Колодец, Кучеров Яр, Веселое и другие населенные пункты. После окончательного закрепления и накопления, будут обязательные попытки двигаться в глубину территории, а также будут подтягиваться экипажи дронов, которые осложнят перестройку альтернативной логистики и удержание окружающих позиций для Сил Обороны.

При таком развитии событий, если оно не изменится, мы можем столкнуться с тем, что Доброполье падет быстрее, чем Покровск".

Почему это важно: расширение "кишки", которую российские войска сформировали на дороге Покровск – Константиновка и протянули на север до Золотого Колодца и Нововодяного, фактически означает окончательную потерю этой трассы. До июня 2025 года она была главной транспортной артерией между городами, но ее закрыли после массированных атак российских дронов на гражданский и военный транспорт.

Кроме того, эта "кишка" создает серьезную угрозу для Доброполья – крупного населенного пункта, вокруг которого формируется восточная "клешня" для окружения города, а также для еще проезжих дорог к нему. Из-за быстрого продвижения россиян расстояние до одной из ключевых трасс сократилось до 10 километров, что в условиях активного применения FPV-дронов представляет существенную опасность.

Напомним:

11 августа аналитики DeepState сообщили, что российские захватчики оккупировали село Затишок в Покровском районе Донецкой области и продвинулись еще вблизи 4 населенных пунктов в этом регионе.

Предыстория:

29 июля командир роты из Покровского направления в разговоре с УП, собеседники УП, знакомые с ситуацией на направлении сообщили, что российское выступление на трассе Покровск-Константиновка стремительно "вытягивается" на север в сторону Доброполья и ставит под угрозу окружение украинских сил под Покровском и Мирноградом. Военные просят обратить на это внимание высшего командования.

В мае 2025 года россияне прорвались за дорогу Покровск – Константиновка в районе Малиновки – Новой Полтавки – Новооленовки и образовали угрожающий выступ – 10+ километров в длину и примерно столько же в ширину. Он расположен равноудаленно от Покровска и Константиновки, поэтому влечет за собой риск российского наступления сразу на эти два города. По состоянию на 11 августа длина этого выступления составляет 23 километра.

