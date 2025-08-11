Медведчук досі може сплачувати за обслуговування яхти, яка перебуває в управлінні АРМА – УП

Ліворуч - Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко у 2015 році святкують завершення будівництва яхти "Royal Romance". Праворуч - яхта "Royal Romance" (джерело - yachta\youtube). Колаж - УП

Кум глави РФ Віктор Медведчук або пов'язані з ним особи ймовірно продовжують сплачувати кошти за технічне обслуговування яхти "Royal Romance", яку оцінено у 130 мільйонів євро і яка перебуває під арештом та в управлінні АРМА.

Джерело: розслідування Мінус 130 мільйонів. Чому Україна не продала яхту Медведчука?

Деталі: Як повідомляється у розслідуванні, яхта "Royal Romance" понад три роки стояла в порту і її весь цей час потрібно було підтримувати в належному стані. Обслуговування судна такого класу може коштувати мільйони євро на рік.

"Українська правда" звернулась з до АРМА із питанням, хто весь цей час займався технічним обслуговуванням, втім конкретної відповіді ми не отримали, а загалом з листа можна зробити висновки, що Україна і Хорватія не сплачують за обслуговування яхти.

У відповідь на запит українського посольства у Хорватії, яке редакції УП надіслала АРМА, Міністерство закордонних та європейських справ республіки Хорватія повідомило:

"Республіка Хорватія не сплачує відповідні портові збори та не несе витрати, оскільки відповідний режим санкцій передбачає відхилення, згідно з яким власнику замороженого майна дозволяється сплачувати збори за обслуговування та інші пов’язані збори".

відповідь українського посольства у Хорватії

А це означає що Віктор Медведчук або пов'язані з ним особи донині можуть сплачувати за обслуговування яхти "Royal Romance".

Нагадаємо: Розкішна п’ятипалубна яхта Royal Romance завдовжки 92,5 метри була побудована відомою нідерландською суднобудівною компанією Feadship. Має басейн 4 на 12 метрів, розташований на головній кормовій палубі. На яхті розміщуються 14 гостей та 22 члени екіпажу. Також на ній є ліфт.

Що передувало: