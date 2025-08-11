Усі розділи
Медведчук досі може сплачувати за обслуговування яхти, яка перебуває в управлінні АРМА – УП

Михайло Ткач, Тетяна ОлійникПонеділок, 11 серпня 2025, 20:40
Медведчук досі може сплачувати за обслуговування яхти, яка перебуває в управлінні АРМА – УП
Ліворуч - Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко у 2015 році святкують завершення будівництва яхти "Royal Romance". Праворуч - яхта "Royal Romance" (джерело - yachta\youtube). Колаж - УП

Кум глави РФ Віктор Медведчук або пов'язані з ним особи ймовірно продовжують сплачувати кошти за технічне обслуговування яхти "Royal Romance", яку оцінено у 130 мільйонів євро і яка перебуває під арештом та в управлінні АРМА.

Джерело: розслідування Мінус 130 мільйонів. Чому Україна не продала яхту Медведчука?

Деталі: Як повідомляється у розслідуванні, яхта "Royal Romance" понад три роки стояла в порту і її весь цей час потрібно було підтримувати в належному стані. Обслуговування судна такого класу може коштувати мільйони євро на рік.

"Українська правда" звернулась з до АРМА із питанням, хто весь цей час займався технічним обслуговуванням, втім конкретної відповіді ми не отримали, а загалом з листа можна зробити висновки, що Україна і Хорватія не сплачують за обслуговування яхти.

У відповідь на запит українського посольства у Хорватії, яке редакції УП надіслала АРМА, Міністерство закордонних та європейських справ республіки Хорватія повідомило:

"Республіка Хорватія не сплачує відповідні портові збори та не несе витрати, оскільки відповідний режим санкцій передбачає відхилення, згідно з яким власнику замороженого майна дозволяється сплачувати збори за обслуговування та інші пов’язані збори".

 
відповідь українського посольства у Хорватії

А це означає що Віктор Медведчук або пов'язані з ним особи донині можуть сплачувати за обслуговування яхти "Royal Romance".

Нагадаємо: Розкішна п’ятипалубна яхта Royal Romance завдовжки 92,5 метри була побудована відомою нідерландською суднобудівною компанією Feadship. Має басейн 4 на 12 метрів, розташований на головній кормовій палубі. На яхті розміщуються 14 гостей та 22 члени екіпажу. Також на ній є ліфт.

Що передувало:

  • Раніше повідомлялося, що у Хорватії ще в середині листопада 2022 року агенти ФБР провели обшук на яхті "Royal Romance" виданого Росії українського нардепа Віктора Медведчука, 92-метрове судно пришвартоване в Трогірі.
  • Лише 20 березня 2024 року, майже через 2 роки після арешту, АРМА розпочала процедуру реалізації яхти.
  • Аукціонний дім, який мав організовувати продаж арештованої яхти RoyalRomance, відмовився від підписання договору. АРМА зазначає, що це пов'язано зі "спротивом Медведчука".
  • АРМА повідомляло, що не може продати арештовану яхти Royal Romance Віктора Медведчука, бо суд у Хорватії скасував її арешт.
  • У червні 2024 року Вищий кримінальний суд Хорватії своїм рішенням повернув справу на розгляд до Окружного суду м. Спліт.
  • У червні 2025 року стало відомо, що яхта переходить до іншого порту для проходження обов’язкового технічного обслуговування.

Мінус 130 мільйонів. Карколомні пригоди яхти Віктора Медведчука
Україна в рамках обміну передала РФ соратника Медведчука
Справа "труби Медведчука" динамічніше просувається: заговорили рівненські судді, відбуваються обшуки
