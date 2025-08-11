Медведчук до сих пор может платить за обслуживание яхты, которая находится в управлении АРМА – УП

Слева - Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко в 2015 году празднуют завершение строительства яхты «Royal Romance». Справа - яхта «Royal Romance» (источник - yachta\youtube). Коллаж - УП

Кум главы РФ Виктор Медведчук или связанные с ним лица, вероятно, продолжают выплачивать средства за техническое обслуживание яхты "Royal Romance", которая оценена в 130 миллионов евро и находится под арестом и в управлении АРМА.

Источник: расследование Минус 130 миллионов. Почему Украина не продала яхту Медведчука?

Детали: Как сообщается в расследовании, яхта "Royal Romance" более трех лет стояла в порту и все это время ее нужно было поддерживать в надлежащем состоянии. Обслуживание судна такого класса может стоить миллионы евро в год.

"Украинская правда" обратилась к АРМА с вопросом, кто все это время занимался техническим обслуживанием, однако конкретного ответа мы не получили, а в целом из письма можно сделать вывод, что Украина и Хорватия не платят за обслуживание яхты.

В ответ на запрос украинского посольства в Хорватии, который редакция УП направила АРМА, Министерство иностранных и европейских дел Республики Хорватия сообщило:

"Республика Хорватия не оплачивает соответствующие портовые сборы и не несет расходы, поскольку соответствующий режим санкций предусматривает отклонение, согласно которому владельцу замороженного имущества разрешается оплачивать сборы за обслуживание и другие связанные сборы".

ответ украинского посольства в Хорватии

А это означает, что Виктор Медведчук или связанные с ним лица до сих пор могут платить за обслуживание яхты "Royal Romance".

Напомним: Роскошная пятипалубная яхта Royal Romance длиной 92,5 метра была построена известной нидерландской судостроительной компанией Feadship. Имеет бассейн 4 на 12 метров, расположенный на главной кормовой палубе. На яхте размещаются 14 гостей и 22 члена экипажа. Также на ней есть лифт.

Что предшествовало: