Медведчук до сих пор может платить за обслуживание яхты, которая находится в управлении АРМА – УП
Кум главы РФ Виктор Медведчук или связанные с ним лица, вероятно, продолжают выплачивать средства за техническое обслуживание яхты "Royal Romance", которая оценена в 130 миллионов евро и находится под арестом и в управлении АРМА.
Источник: расследование Минус 130 миллионов. Почему Украина не продала яхту Медведчука?
Детали: Как сообщается в расследовании, яхта "Royal Romance" более трех лет стояла в порту и все это время ее нужно было поддерживать в надлежащем состоянии. Обслуживание судна такого класса может стоить миллионы евро в год.
"Украинская правда" обратилась к АРМА с вопросом, кто все это время занимался техническим обслуживанием, однако конкретного ответа мы не получили, а в целом из письма можно сделать вывод, что Украина и Хорватия не платят за обслуживание яхты.
В ответ на запрос украинского посольства в Хорватии, который редакция УП направила АРМА, Министерство иностранных и европейских дел Республики Хорватия сообщило:
"Республика Хорватия не оплачивает соответствующие портовые сборы и не несет расходы, поскольку соответствующий режим санкций предусматривает отклонение, согласно которому владельцу замороженного имущества разрешается оплачивать сборы за обслуживание и другие связанные сборы".
А это означает, что Виктор Медведчук или связанные с ним лица до сих пор могут платить за обслуживание яхты "Royal Romance".
Напомним: Роскошная пятипалубная яхта Royal Romance длиной 92,5 метра была построена известной нидерландской судостроительной компанией Feadship. Имеет бассейн 4 на 12 метров, расположенный на главной кормовой палубе. На яхте размещаются 14 гостей и 22 члена экипажа. Также на ней есть лифт.
Что предшествовало:
- Ранее сообщалось, что в Хорватии еще в середине ноября 2022 года агенты ФБР провели обыск на яхте "Royal Romance" выданного России украинского нардепа Виктора Медведчука, 92-метровое судно пришвартовано в Трогире.
- Только 20 марта 2024 года, почти через 2 года после ареста, АРМА начала процедуру реализации яхты.
- Аукционный дом, который должен был организовывать продажу арестованной яхты RoyalRomance, отказался от подписания договора. АРМА отмечает, что это связано с "сопротивлением Медведчука".
- АРМА сообщало, что не может продать арестованную яхту Royal Romance Виктора Медведчука, потому что суд в Хорватии отменил ее арест.
- В июне 2024 года Высший уголовный суд Хорватии своим решением вернул дело на рассмотрение в Окружной суд г. Сплит.
- В июне 2025 года стало известно, что яхта переходит в другой порт для прохождения обязательного технического обслуживания.