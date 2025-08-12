Путін не хоче миру, і зустріч на Алясці цього не змінить – експерт ISW

На думку представника Інституту вивчення війни (ISW) Джорджа Барроса, російський правитель Володимир Путін досі не виявив жодного бажання йти на компроміси задля встановлення миру в Україні, тож саміт лідерів США і РФ на Алясці, вочевидь, не змінить цієї ситуації.

Джерело: керівник Групи з питань Росії та геопросторової розвідки Інституту вивчення війни (ISW) Джордж Баррос у коментарі "Укрінформу"

Пряма мова Барроса: "Путін не продемонстрував бажання йти на компроміс щодо своїх військових цілей. Я не думаю, що це зміниться на саміті в п'ятницю".

Деталі: Таким чином представник ISW прокоментував очікування щодо саміту за участі Трампа й Путіна, який очікується 15 серпня, а також останніх оцінок ISW про те, що Кремль намагається використати цю зустріч для створення розколу між США та Європою.

Водночас експерт підкреслив, що Сполучені Штати мають величезну силу та важелі впливу і можуть добитися результату, якщо застосують їх повною мірою.

Пряма мова Барроса: "Але досі уряд США відмовлявся використовувати всі свої можливості, щоби змусити Путіна сісти за стіл переговорів".

Передісторія:

Зустріч Трампа з Путіним запланована на Алясці 15 серпня на тлі повідомлень ЗМІ, що Вашингтон і Москва начебто хочуть досягти угоди про зупинку війни в Україні, яка може закріпити окупацію Росією частини територій.

На це Володимир Зеленський заявив, що "відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України".

В ніч проти 10 серпня лідери Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Британії, президентка Єврокомісії, а також президент Фінляндії опублікували спільну заяву, адресовану керівникам США та РФ.

11 серпня Трамп повідомив, що президент України Володимир Зеленський не буде присутнім на його переговорах з главою Кремля Володимиром Путіним, запланованих на 15 серпня в Алясці.

