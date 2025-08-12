Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путін не хоче миру, і зустріч на Алясці цього не змінить – експерт ISW

Ольга Глущенко Вівторок, 12 серпня 2025, 01:56
Путін не хоче миру, і зустріч на Алясці цього не змінить – експерт ISW
путін, фото: ТАСС

На думку представника Інституту вивчення війни (ISW) Джорджа Барроса, російський правитель Володимир Путін досі не виявив жодного бажання йти на компроміси задля встановлення миру в Україні, тож саміт лідерів США і РФ на Алясці, вочевидь, не змінить цієї ситуації.

Джерело: керівник Групи з питань Росії та геопросторової розвідки Інституту вивчення війни (ISW) Джордж Баррос у коментарі "Укрінформу"

Пряма мова Барроса: "Путін не продемонстрував бажання йти на компроміс щодо своїх військових цілей. Я не думаю, що це зміниться на саміті в п'ятницю".

Реклама:

Деталі: Таким чином представник ISW прокоментував очікування щодо саміту за участі Трампа й Путіна, який очікується 15 серпня, а також останніх оцінок ISW про те, що Кремль намагається використати цю зустріч для створення розколу між США та Європою.

Водночас експерт підкреслив, що Сполучені Штати мають величезну силу та важелі впливу і можуть добитися результату, якщо застосують їх повною мірою.

Пряма мова Барроса: "Але досі уряд США відмовлявся використовувати всі свої можливості, щоби змусити Путіна сісти за стіл переговорів".

РЕКЛАМА:

Передісторія:

  • Зустріч Трампа з Путіним запланована на Алясці 15 серпня на тлі повідомлень ЗМІ, що Вашингтон і Москва начебто хочуть досягти угоди про зупинку війни в Україні, яка може закріпити окупацію Росією частини територій.
  • На це Володимир Зеленський заявив, що "відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України".
  • В ніч проти 10 серпня лідери Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Британії, президентка Єврокомісії, а також президент Фінляндії опублікували спільну заяву, адресовану керівникам США та РФ.
  • 11 серпня Трамп повідомив, що президент України Володимир Зеленський не буде присутнім на його переговорах з главою Кремля Володимиром Путіним, запланованих на 15 серпня в Алясці.

Читайте матеріал "ЄвроПравди": Зустріч з багатьма невідомими: навіщо Дональд Трамп погодився на саміт із Путіним.

ISWПутінТрампросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
доповненоDeepState: російські війська просуваються у бік траси Добропілля – Краматорськ
Трамп радився з Орбаном щодо війни РФ проти України і назвав його "дуже розумною людиною"
відеоТрамп під час брифінгу двічі обмовився, заявивши, що "летить до Росії" на зустріч з Путіним
відеоНа Закарпатті затримали 19 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон
Азербайджан та Вірменія оприлюднили повний текст мирної угоди
ЄС витратить €1,5 млрд прибутків з заморожених активів РФ на виплати по кредитах України
Усі новини...
ISW
ISW: Виведення українських військ із Донеччини дозволить РФ наступати на Харківщину й Дніпропетровщину
ISW: Росія сяде за стіл переговорів тільки після значних невдач на полі бою
ISW: Кремль може заборонити популярний месенджер задля контролю над інтернет-ресурсами
Останні новини
02:48
У США стався вибух на коксохімічному заводі: загинула людина, 10 постраждалих
01:56
Путін не хоче миру, і зустріч на Алясці цього не змінить – експерт ISW
01:56
футбол"Пафос" – "Динамо": де дивитися матч-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів
01:16
Саратовський НПЗ у Росії зупинив прийом нафти після атаки БпЛА – Bloomberg
00:44
За минулу добу на фронті відбулося понад 120 бойових зіткнень – зведення
00:22
Німеччина готується до екстремальної спеки з температурою близько 40 градусів
00:12
Генштаб про просування росіян поблизу Добропілля: Виділені додаткові сили проти диверсантів
23:58
Генштаб: Сили оборони зачистили від окупантів Степне та Новокостянтинівку на Сумщині
23:57
футболУЄФА позбавила англійський клуб місця у Лізі Європи
23:40
Новини економіки 11 серпня: Bitcoin наблизився до історичного максимуму, РФ пошкодила кризовий центр ЗАЕС
Усі новини...
Реклама:
Реклама: