Путин не хочет мира, и встреча на Аляске этого не изменит – эксперт ISW

По мнению представителя Института изучения войны (ISW) Джорджа Барроса, российский правитель Владимир Путин до сих пор не проявил никакого желания идти на компромиссы ради установления мира в Украине, поэтому саммит лидеров США и РФ на Аляске, очевидно, не изменит эту ситуацию.

Источник: руководитель Группы по вопросам России и геопространственной разведки Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос в комментарии "Укринформу"

Прямая речь Барроса: "Путин не продемонстрировал желание идти на компромисс в отношении своих военных целей. Я не думаю, что это изменится на саммите в пятницу".

Реклама:

Детали: Таким образом представитель ISW прокомментировал ожидания относительно саммита с участием Трампа и Путина, который ожидается 15 августа, а также последние оценки ISW о том, что Кремль пытается использовать эту встречу для создания раскола между США и Европой.

В то же время эксперт подчеркнул, что Соединенные Штаты обладают огромной силой и рычагами влияния и могут добиться результата, если применят их в полной мере.

Прямая речь Барроса: "Но до сих пор правительство США отказывалось использовать все свои возможности, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров".

РЕКЛАМА:

Предыстория:

Встреча Трампа с Путиным запланирована на Аляске 15 августа на фоне сообщений СМИ, что Вашингтон и Москва якобы хотят достичь соглашения об остановке войны в Украине, которое может закрепить оккупацию Россией части территорий.

На это Владимир Зеленский заявил, что "ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины".

В ночь на 10 августа лидеры Франции, Италии, Германии, Польши, Великобритании, президент Еврокомиссии, а также президент Финляндии опубликовали совместное заявление, адресованное руководителям США и РФ.

11 августа Трамп сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский не будет присутствовать на его переговорах с главой Кремля Владимиром Путиным, запланированных на 15 августа на Аляске.

Читайте материал "ЕвроПравды": Встреча со многими неизвестными: зачем Дональд Трамп согласился на саммит с Путиным.