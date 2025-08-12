Усі розділи
З прикордонних громад Сумщини за тиждень евакуювали майже 100 людей

Ольга Глущенко Вівторок, 12 серпня 2025, 03:52
Ілюстративне фото: Getty Images

За минулий тиждень з прифронтових громад Сумської області евакуювали ще 97 людей, 13 з яких – діти.

Джерело: ОВА Сумської області

Деталі: В ОВА повідомили, що протягом минулого тижня з небезпечних територій виїхали 97 жителів області, серед них – 13 дітей.

Дослівно: "Переважно це мешканці Білопільської, Великописарівської, Глухівської, Середино-Будської та Свеської громад, які перебувають під постійними обстрілами ворога".

"Для тривалого проживання в громадах області підготовлено понад 200 місць – у будинках, квартирах та гуртожитках.

Також щотижня курсує безкоштовний евакуаційний вагон Суми-Ужгород".

Нагадаємо: 30 липня російські окупанти вдарили по Сумській обладміністрації, тоді було шпиталізовано 75-річну постраждалу з уламковим пораненням.

Вранці 10 серпня російський безпілотник влучив у дах будівлі Сумської обласної адміністрації в центрі міста.

